C.O.P. Vienna öffnet die Pforten

C.O.P. Vienna ist der neue Restaurant Hot-Spot in Wien.

C.O.P., „Collection of Produce“, ist das jüngste gastronomische Vorhaben von Küchenchef Elihay Berliner, welches er gemeinsam mit den NENI-Gründern Haya Molcho und Nuriel Molcho ins Leben gerufen hat. Das neue Restaurant, in welchem herzhafte und leichte Gerichte mit Einflüssen aus der mediterranen Küche zubereitet werden, hat kürzlich seine Räumlichkeiten in der Wiener Innenstadt für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Das C.O.P. ist ein produktorientiertes Restaurant mit Schwerpunkt auf „Low Intervention“ und intuitivem Kochstil, das den Qualitätsstandard der gehobenen Küche auf das Casual Dining überträgt. Das Herzstück des Restaurants ist ein Holzofen, in welchem die frischen Zutaten über offener Flamme gegart werden.

Biberstraße 8, 1010 Wien. copvienna.at