Gratis-Apfel zum Jahresstart: PENNY legt foodora-Bestellungen Frische bei

PENNY überrascht Kund:innen zum Jahresbeginn mit einer fruchtigen Gratisaktion. Von 15. bis 28. Jänner liegt jeder PENNY-Bestellung über foodora ein Apfel kostenlos bei.

Mit der Aktion verschenkt der Diskonter über zwei Tonnen Äpfel und setzt damit ein bewusstes Zeichen für mehr Frische im Alltag. Der Apfel gilt als Symbol für einen gesunden Neustart – praktisch für unterwegs und einer der beliebtesten Snacks überhaupt.

Im PENNY-Sortiment stehen insgesamt zehn verschiedene Apfelsorten zur Auswahl. Besonders gefragt sind der GALA-Apfel, während Pink Lady als beliebteste Clubsorte mit süßem Aroma überzeugt. Rund 90 Prozent der Äpfel stammen aus Österreich.

Für die Aktion setzt PENNY auf seine Eigenmarke „Ich bin Österreich“. Die Früchte kommen von heimischen Produzent:innen und stehen für kurze Transportwege, hohe Qualität und Frische – ein Prinzip, das auch den Marktstand von PENNY prägt.

„Kleine Gesten können im Alltag viel bewirken“, sagt Niko Karras, Geschäftsführer von PENNY Österreich. „Ein Apfel ist frisch, regional und sofort griffbereit – genau das, was viele zum Jahresstart schätzen.“

Die Kooperation zwischen PENNY und foodora besteht bereits seit Mai 2024. Eine ähnliche Aktion sorgte schon am Nationalfeiertag für Aufmerksamkeit, als PENNY-Manager Johannes Greller am Wiener Westbahnhof Äpfel an Passant:innen verteilte. Die positive Resonanz wird nun digital fortgesetzt.