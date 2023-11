Die besten Vodka-Sorten im Ranking

Vodka ist eine der beliebtesten Spirituosen der Welt. Die "New York Times" hat sich nun auf die Suche der weltbesten Vodka-Sorten gemacht, und die Top 5 besten Vodkas 2023 gekürt.

Welcher Vodka ist der Beste? Zur Beantwortung dieser Frage hat die Fachjury der "New York Times" 15 verschiedene Vodkas getestet. Für das Ranking ziehen die Expert:innen mehrere Kriterien heran: Welcher Vodka schmeckt am besten? Welcher Vodka ist vielseitig einsetzbar und welcher Vodka schmeckt pur ebenso wie in klassischen Vodka-Cocktails? Die Auswahl umfasst einen salzigen Wodka, der sich hervorragend für Martinis eignet, eine süße Variante für Naschkatzen und einen cremigen Vodka, der in keiner Hausbar fehlen darf.

Top 5: Das sind die besten Wodkas der Welt

Platz 1: Kirkland Signature American Vodka

Von der ersten bis zur letzten Verkostungsrunde war der Kirkland Signature American Vodka der klare Sieger. Das cremige Aroma macht die Sorte zum hervorragenden Allzweck-Vodka der nahezu jeden Cocktail verfeinert.

Platz 2: Smirnoff No. 21 Vodka

Smirnoff zählt zu den meistverkauften und beliebtesten Vodkasorten der Welt. Als fester Bestandteil des beliebten Trend-Getränks Moscow Mule wird er weltweit in den besten Bars serviert. Aber auch in anderen Cocktails, wie einen Bloody Mary, eignen sich die frischen und vielseitigen Aromen ideal.

Platz 3: Pinnacle Vodka

Eine etwas salzige Variante ist der Pinnacle Vodka. Die Sorte eignet sich besonders für saure oder leicht scharfe Cocktails, wie einen Martini.

Platz 4: Stolichnaya Vodka

Wer gerne Cocktails trinkt, die nicht zu stark nach Alkohol schmecken, sollte auf Stolichnaya Vodka setzen. Die milden Aromen verleihen jedem Cocktail Frische und Leichtigkeit. Für cremige Cocktails, wie etwa einen Espresso Martini, eignet sich diese Sorte jedoch nicht so gut.

Platz 5: Tito's Handmade Vodka

Tito's Handmade Vodka landet auf dem letzten Platz des Rankings. Die Sorte hat süße, honigartige Aromen und schmeckt am besten in Drinks mit sauren, salzigen oder herzhaften Zutaten.