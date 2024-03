Eissaison ist eröffnet! Das ist die Eissorte des Jahres 2024

Der Frühling ist da und das bedeutet: Die Eissaison 2024 ist endlich eröffnet!

Für viele ist Eiscreme-Genuss nicht nur eine kulinarische Freude, sondern auch ein Zeichen dafür, dass der Sommer zum Greifen nahe ist. Mit der offiziellen Bekanntgabe des "Eis des Jahres" wurde die Eissaison 2024 in Österreich feierlich eröffnet.

Die österreichischen Salonbetreiber hatten zu diesem Zweck zu Bortolotti in Wien geladen. Angesichts des vor kurzem noch milden Wetters hatten einige Geschäfte bereits ihre Pforten geöffnet, nun wurde der Saisonbeginn offiziell von der Wirtschaftskammer (WKÖ) ausgerufen.

Kaffee ist Eis des Jahres 2024

Kaffee in den unterschiedlichsten Variationen, von Kaffeeeis bis Eiskaffee, wurde zum Eis des Jahres erkoren. Kaffee "zählt zu jenen Getränken, die in Eissalons am häufigsten bestellt werden", berichtete Andrew Nussbaumer, Sprecher der Eissalonbetreiber in der Wirtschaftskammer. Wie die kreative Sorte 2024 umgesetzt wird, bleibt den Eismachern überlassen.

Von Kaffeeeis bis Eiskaffee: Die Eissorte des Jahres gibt es in vielen verschiedenen Variationen © Getty Images ×

Passend zu der Eissorte findet von 29. April bis 5. Mai zudem eine Kaffeeeiswoche statt. Im Verein mit den Kaffeehäusern wird es zudem eine weitere Woche vom 30. September bis zum 6. Oktober geben - denn am 1. Oktober wird in Österreich der Tag des Kaffees begangen.

Erfrischend lecker: Im Sommer bestellen Herr und Frau Österreicher liebend gerne Eiskaffee © Getty Images ×

Das europäische Eis des Jahres ist übrigens "Lütticher Waffeln". Dieses wurde von Belgien ausgesucht. Dabei handelt es sich um Vanille-Zimt-Eis mit (gesalzener) Butter, mit Waffeln garniert.