× Lebensmittel per Click retten

Das neue Start-Up Afreshed macht es möglich!

Nachhaltigkeit ist in aller Munde? Noch nicht ganz – nach wie vor steigt der Lebensmittelmüll (trotz Preisauftriebs!) laufend an. Tausende Tonnen Obst und Gemüse finden aufgrund von Form und Farbe nie den Weg ins Supermarktregal.

Ein junges Start-Up-Unternehmen setzt genau hier an: afreshed.at gibt diesen Lebensmitteln eine zweite Chance. Das junge Gründerteam aus Linz, Bernhard Bocksrucker, Lukas Forsthuber und Maximilian Welzenbach, überzeugten schon 2022 bei "2 Minuten, 2 Millionen" und sicherten sich einen Deal von 250.000 Euro.

Das Unternehmen bezieht – ohne Zwischenhändler – von Landwirten in Österreich und Italien nicht „normschönes“ oder zu viel produziertes Bio-Obst und -Gemüse und stellt dieses über Direktvertrieb im Abo-System in Mehrweg-Kisten an Haushalte zu. Neu im Vertriebsgebiet: Wien! Die „Retterboxen“ gibt es als reine Bio-Gemüse oder Bio-Obst Box oder aber gemischt. Diese können wöchentlich, zweiwöchentlich oder monatlich abonniert werden. So konnten bereits 850 Tonnen an einwandfreien Bio-Produkten gerettet und dem Kreislauf zugeführt werden!