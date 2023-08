Countdown zum Liquid Market

Das Paradies für alle Drink- und Food-Liebhaber

3 Tage Genuss- und Cocktailkultur in der Wiener Metastadt erleben - mit außergewöhnlichen Drinks und einem vielfältigen Street-Food-Angebot

Für Drink-Liebhaber ist es wieder so weit: Das international einzigartige Cocktail-Festival LIQUID MARKET kehrt auch dieses Jahr in einer neuen, atemberaubenden Location und mit erweiterten Programmpunkten zurück. Von 24. bis 26. August steigt Österreichs größtes Cocktailevent in der Wiener Metastadt auf über 10.000 Quadratmeter indoor und open Air Fläche. Nach dem Motto „All you can taste“ ist es den BesucherInnen möglich, rund 100 nationale, wie internationale Bars, an einem Ort zu erleben, Drink Kreationen zu probieren und dabei die unterschiedlichen Facetten der Bar- und Cocktailkultur kennenzulernen.

Erlebt die besten Bars und Bartender aus Wien, Österreich und viele internationale Gäste. Alle gemeinsam. An einem Ort. Dabei präsentieren sie sich und ihre Bars mit ihren neuesten Signature Cocktails, kreiert mit edlen Spirituosen und frischen Zutaten. Selbstverständlich könnt ihr an jeder Bar auch stets eine alkoholfreie Variante genießen.

Alle Infos gibt es hier: https://liquidmarket.bar/#