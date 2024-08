Lieber nicht kaufen: Diese Lebensmittel sollten Sie im August meiden

In keinem Monat ist das Angebot an regionalem Obst und Gemüse größer als im August. Von Paprika über Tomaten bis hin zu Beeren und Zwetschken ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei. Doch Vorsicht: Bei bestimmten Produkten sollten Sie genauer hinsehen.

Der August ist der absolute Lieblingsmonat für alle Obst- und Gemüseliebhaber:innen. Das riesige Angebot an Früchten, Salaten und Co. lässt sich zu feinen Gerichten kombinieren und sorgt für reichlich Abwechslung am Speiseplan. Damit Sie bei dieser Auswahl nicht den Überblick verlieren, zeigen wir, welche Sorten Sie im August aus regionalem Anbau kaufen können und wo Sie besser genauer hinschauen sollten, um keine bösen Überraschungen zu erleben.

Saisonales Gemüse im August

Tomaten

Das fruchtig-aromatische Gemüse sollte im August auf jeden Fall am Speiseplan stehen. Ob aufgeschnitten mit Mozzarella serviert, in einer Pastasoße oder geschmort auf einem Flammkuchen: Die Tomate überzeugt immer!

Mais

Mais ist ein Dauerbrenner. Als Beilage zum Grillen, gemixt mit anderem Gemüse oder in einem knackigen Salat: Greifen Sie zu und lassen Sie es sich schmecken!

Paprika

Ob rot, ob grün oder orange – Paprika ist in seiner Erscheinungsform besonders vielfältig. Zudem gehört der Paprika zu den vitaminreichsten Gemüsesorten überhaupt und stammt im August aus regionalem Anbau. Der hohe Vitamin-C-Gehalt macht das bunte Gemüse besonders beliebt.

Eierschwammerl

Eierschwammerl-Fans aufgepasst: Die goldgelben Edelpilze haben Saison und freuen sich darauf zu schmackhaften Saucen oder aromatischen Beilagen verarbeitet zu werden.

Melanzani

Auch hier können Sie getrost zugreifen: Melanzani sind nämlich richtige Schlankmacher, denn sie enthalten wenige Kalorien und sind praktisch fettfrei. Wegen ihres hohen Kaliumgehalts gelten Melanzani zudem als ideale Diätkost.



Saisonales Obst im August

Beeren

Charakteristisch für den August ist die große Vielfalt an heimischen Beeren wie zum Beispiel Himbeeren, Heidelbeeren, Stachelbeeren, Johannisbeeren und Brombeeren. Diese können Sie einfach roh verzehren oder zu leckeren Kuchen verarbeiten.

Kirschen

Auch Kirschen haben noch Saison. Das süße Steinobst punktet mit Vitamin C, A und K und ist eine hervorragende Eisen- und Kalziumquelle.

Marillen

Im August können Sie sich noch an den köstlichen Marillen erfreuen. Der fruchtige Durstlöscher sollte jedoch möglichst schnell verzehrt und nicht lange aufbewahrt werden. Lagern Sie das Obst kühl und ohne Druck im Kühlschrank.

Ebenfalls Saison haben

Gurken

Zucchini

Bohnen

Kohlrabi

Salate

Brokkoli

Zwetschken

Achtung: Diese Lebensmittel sollten Sie im August meiden

Obwohl im August eigentlich (fast) alles Saison hat, sollten Sie bestimmte Lebensmittel lieber meiden. Vor allem die Herkunftsangaben von Obst und Gemüse sollten Sie im Supermarkt kritisch unter die Lupe nehmen, denn häufig kommen die Produkte von weit her. Besonders bei Äpfel, Birnen, Knoblauch, Süßkartoffeln und Zwiebeln ist Vorsicht geboten. Zudem sollten Sie Erdbeeren und Spargel meiden, da die Saison bereits vorbei ist und sie häufig importiert werden.