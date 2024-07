× Süße Marillenrezepte für die Sommertage

Endlich wieder saisonal am Start, wandert unsere geliebte Marille direkt ins Dessert. Flaumig-fruchtige Knödel, mürbe Tarte und weitere Naschereien – so lässt es sich naschen!

Marillenknödel

Zutaten für 4 Personen

Für die Knödel:

400 g mehligkochende Erdäpfel

Salz,

100 g Magertopfen

50 g Speisestärke

50 g doppelgriffiges Spätzlemehl

50 g Hartweizengrieß

1 Ei

4 EL braune Butter

1 EL Bio-Zitronenabrieb

Mark von 1/2 Vanilleschote

8 Marillen

8 Würfelzucker

1 EL Marillenschnaps

Für die Brösel:

80 g Weißbrotbrösel

2 EL gemahlene Haselnüsse

1 EL gemahlene Pistazien

2 EL Zucker

1 Msp. Zimtpulver

1 Msp. Vanillepulver

1 Msp. Kardamompulver

1 Msp. Ingwerpulver

2 EL Butter

Zum Kochen:

2 EL Salz

80 g Zucker

1 Vanilleschote

2 Scheiben Ingwer

1/2 Zimtrinde

Zum Servieren:

200 g Obers

1 TL brauner Rum

1 TL Vanillezucker

1 EL Dampfmohn

1 Msp. Bio-Orangenabrieb

1 Msp. Bio-Zitronenabrieb

Staubzucker

Minze für die Garnitur

Zubereitung * LEICHT * 1 h 30 MIN + 5 h kühlen

Die Erdäpfel waschen und in einem Topf in Salzwasser in ca. 30 Minuten weich garen. Abgießen und kurz ausdampfen lassen, noch heiß schälen und durch die Erdäpfelpresse drücken. Den Erdäpfelschnee auf einem großen Teller oder einem Tablett ausbreiten, ausdampfen lassen und zugedeckt mehrere Stunden, am besten über Nacht, kühlstellen. Dann mit Topfen, Speisestärke, Mehl, Grieß, Ei, brauner Butter, Zitronenschale, Vanille und einer Prise Salz zu einem glatten Teig verkneten. Die Marillen waschen, halb aufschneiden (nicht ganz durchschneiden) und entsteinen. In jede Frucht einen Würfelzucker legen und mit einigen Tropfen Marillenschnaps beträufeln. Den Teig in 8 Portionen teilen und jeweils leicht flach drücken. In die Mitte eine gefüllte Marille setzen, mit Teig umhüllen und zu einem glatten Knödel drehen. Für die Gewürzbrösel die Weißbrotbrösel mit Haselnüssen und Pistazien in einer Pfanne ohne Fett bei milder Hitze unter Rühren leicht rösten. Mit Zucker und den Gewürzen bestreuen, zuletzt die Butter dazugeben und darin zerlassen. Die Brösel sofort aus der Pfanne nehmen und auf einem Teller abkühlen lassen. Für den Kochsud in einem großen Topf 3 l Wasser mit dem Salz und Zucker aufkochen. Aufgeschnittene Vanilleschote, Ingwer und Zimt dazugeben. Die Knödel darin knapp unter dem Siedepunkt etwa 15 Minuten ziehen lassen. Mit dem Schaumlöffel herausheben, kurz auf Küchenpapier abtropfen lassen, dann in den Gewürzbröseln wälzen. Zum Servieren das Obers mit dem Rum und Vanillezucker schaumig schlagen und den Mohn unterrühren. Jeweils etwas Mohnobers auf Dessertteller geben, mit Zitronen- und Orangenschale bestreuen und je zwei Knödel mit etwas Bröseln daraufsetzen. Nach Belieben mit Staubzucker bestreuen und mit Minze garnieren.

Marillentarte

Zutaten für 1 Form (26 cm)

350 g Mehl (plus zum Arbeiten)

100 g Staubzucker

2 EL Backpulver

1 Prise Salz

175 g weiche Butter in Stücken (plus für die Form)

1 Ei

Für den Belag:

500 g Marillen

250 g Marillenkonfitüre

Zubereitung * LEICHT * 1 h 45 MIN

Das Mehl in eine Rührschüssel sieben. Den Staubzucker in das Sieb geben. Das Backpulver zufügen und alles zum Mehl sieben. Eine Prise Salz und die weiche Butter in Stücken zugeben. Das Ei aufschlagen und in die Schüssel geben. Alles mit dem Knethaken der Küchenmaschine langsam vermengen. Etwas kaltes Wasser angießen (2-3 EL) und alles zu einem glatten Teig verkneten. Bei Bedarf noch etwas Wasser oder Mehl einarbeiten. Den Teig in Folie wickeln und ca. 30 Minuten kühlstellen. Den Backofen auf 180°C Ober- und Unterhitze vorheizen. Eine Tarteform (ca. 26 cm ø) mit Butter fetten. Den Teig herausnehmen, 3/5 des Teiges und auf einer bemehlten Arbeitsfläche etwas größer als die Form ausrollen. Die vorbereitete Form damit auskleiden, dabei auch einen Rand andrücken. Übrigen Teig zu einem Oval (ca. 20 x 30 cm) ausrollen. Die Marillen waschen, trockentupfen, halbieren und entsteinen. Den Teigboden mit den Marillenhälften (Schnittfläche nach unten) belegen. Die Marillenkonfitüre in einem Topf erwärmen und über die Marillen träufeln. Aus dem Teig mit einem glatten Teigrädchen 10 Streifen (ca. 2 cm breit) schneiden. Die Teigstreifen in sich verdrehen und auf die Tarte legen. Die Form in den Ofen schieben und die Tarte ca. 30 Minuten backen. Herausnehmen, auskühlen lassen und servieren.

Marillen-Schoko-Muffins

Zutaten für 12 Stück

4 Marillen

100 g Butter

80 g Zartbitter-Schokolade (70% Kakaoanteil)

175 ml Milch

2 Eier

100 ml Sauerrahm

100 g Zucker

200 g Mehl

1 EL Speisestärke

2 TL Backpulver

2 EL Kakaopulver

1 Prise Salz

Zubereitung * LEICHT * 45 MIN

Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Die Mulden eines 12er Muffinblechs mit Papierförmchen auslegen. Die Marillen waschen, halbieren, die Steine entfernen und das Fruchtfleisch würfeln. Butter und Schokolade in einer Schüssel über dem Wasserbad behutsam schmelzen und wieder etwas abkühlen lassen. Milch, Eier, Sauerrahm und Zucker verquirlen. Mehl, Stärke, Backpulver, Kakao und Salz in einer Schüssel gut vermischen. Die Milchmischung zugeben und unterrühren. Die noch flüssige Schokoladen-Buttermischung zufügen und alles rasch zu einem glatten Teig verrühren. In die Förmchen füllen, mit Marillenstücken bestreuen und im Ofen ca. 25 Minuten backen. Kurz abkühlen lassen, die Muffins aus den Mulden heben und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen.

Marillen-Kardamom-Sorbet

Zutaten für 4 Personen

500 g Marillen

75 g Zucker

125 ml Marillensaft

3 EL Zitronensaft

2 angedrückte Kardamomkapseln

4 cl Marillengeist

1 Eiweiß

Minzeblättchen zum Anrichten

Zubereitung * LEICHT * 50 MIN

Die Marillen waschen, halbieren, die Steine entfernen und das Fruchtfleisch grob zerkleinern. Den Zucker mit dem Marillen- und Zitronensaft verrühren, den Kardamom zugeben und die Flüssigkeit sirupartig einkochen lassen.



Durch ein Sieb abgießen, den Sirup auffangen, erneut erhitzen, die Marillen zugeben und bissfest garen. 4 Esslöffel Früchte herausnehmen und zum Anrichten beiseite stellen, die restlichen Früchte noch kurz weitergaren, bis sie weich sind. Pürieren, durch ein Sieb passieren und mit Marillengeist abschmecken. Das Eiweiß halbsteif schlagen und unterziehen.



In einer Eismaschine gefrieren lassen oder in eine flache Metallschale geben, diese in das Gefriergerät stellen und der ersten Stunde öfter mit einer Gabel durchrühren, damit sich keine großen Kristalle bilden. Mit einem Eislöffel Kugeln formen und auf den restlichen Marillen anrichten. Mit Minze bestreut servieren.