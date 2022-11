Naked Kitchen Christmas Pop-up

Naked Kitchen lädt zur außergewöhnlichen Dinner Experience.

The Dinner Experience. Seit 2014 tourt das Secret-Pop-up- Konzept Naked Kitchen quer durch Österreich und bespielt außergewöhnliche Off-Locations für kurze Zeit. Nationale und internationale Gastköche präsentieren im Zuge der Events ihre besten Gerichte - so auch beim diesjährigen Xmas Pop-up 2022 am 3.12. und 7.12. in den Räumlichkeiten der Kattus Sektkellereien. Ein Quartett an Spitzenköchen wird für Geschmacksexplosionen in mehreren Gängen sorgen -diesmal mit dabei: Michael Wolf, Ricardo Kruijssen, Armin Gupf und Roman Wurzer. Wer dabei sein will, muss schnell sein -die Plätze sind streng limitiert, eine Reservierung erforderlich. Tickets sowie weitere Infos erhalten Sie unter naked.kitchen/tickets/

© naked.kitchen

Die vier Spitzenköche im Überblick

MICHAEL WOLF - der holländische Starkoch mit Vorarlberger Wurzeln aus Amsterdam. Nach Stationen in den 3-Sterne-Restaurants Barreis oder dem Oud Sluis sowie den 2-Sternern Villy Joya oder Envy eröffnete Wolf 2015 sein erstes eigenes Restaurant in Amsterdam, welches mittlerweile zu den besten Restaurants in Holland gehört! Wolf wird bei seinem Gastspiel von seinem Sous-Chef RICARDO KRUIJSSEN begleitet. Mit Hauben und Sternen kennt sich der viel tätowierte Küchenkünstler aus: ARMIN GUPF verwöhnte die Gaumen der Gäste bereits im legendären 2-Michelin Sterne-gekrönten Restaurant Vila Joya in Portugal als Sous-Chef und im Schlossstern im Falkensteiner Schlosshotel in Velden am Wörthersee als Chef de Cuisine. Der 2-Hauben-Koch ROMAN WURZER kochte schon bei gastronomischen Granden wie Döllerer, Eselböck oder Wissler. Im Wiener Lux und im Grazer Prato im Palais konnte er sein großes Talent schon als Küchenchef unter Beweis stellen. Weitere Stationen waren das "at eight" im Hotel The Ring, das "Sky Restaurant" im Wiener Kaufhaus Steffl sowie das "Lingenhel" in Wien.