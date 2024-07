Neuer Flaschen-Deckel stört: Mit diesem genialen Trick trinkt es sich leichter

Um Umweltverschmutzung zu vermeiden, sind mittlerweile sogenannte „Tethered Caps“ Plicht. Doch viele Menschen sind genervt vom neuen Verschluss der Plastikflaschen. Mit einem einfachen Trick können Sie diesen Störfaktor jedoch leicht umgehen.

Seit Juli 2024 sind die fest angebundenen Verschlüsse bei PET-Flaschen durch eine Richtlinie der Europäischen Union vorgeschrieben. Sie sollen sicherstellen, dass die Deckel nach Gebrauch nicht unachtsam in der Natur entsorgt werden und so die Umwelt verschmutzen. Der Deckel lässt sich nach dem Abschrauben also nicht mehr von der Flasche entfernen, was sich beim Trinken jedoch schnell als unpraktisch herausstellt. Auf TikTok kursiert gerade ein Lifehack, der das Trinken aus diesen Flaschen erleichtern soll.

So klappt das Trinken mit dem Flaschendeckel problemlos

Während einige Flaschen-Hersteller auf das Problem reagierten und clevere Systeme entwickelten, bei denen der Deckel seitlich einrasten kann, hängt er bei vielen Flaschen nervig über der Öffnung. Die einfachste Lösung ist es daher, das Getränk einfach in ein Glas umzufüllen. Haben Sie gerade keines parat, gibt es einen simplen Trick.

Schrauben Sie zuerst den Deckel ab. Ziehen Sie anschließend die Verschlusskappe leicht nach unten. Dadurch löst sich bei einigen Flaschen der obere Teil des Kunststoffringes und die Verbindung verlängert sich. Ziehen Sie den Deckel auf die andere Seite der Flaschenöffnung. Dadurch steht der Deckel nicht mehr störend schräg nach oben und er stößt nicht gegen Ihr Gesicht. Zum Verschließen ziehen Sie den Deckel einfach wieder über die Flaschenöffnung zurück in die Ursprungsposition.

@aboutmalte 6 schnelle Hacks ???? Welcher ist euer Favorit? ???????? 1. Flaschendeckel Hack 2. Föhn + Pool Hack 3. Planzen Hack 4. Seifenblasen Hack (für alle Eltern) 5. Blitzer + Handtuch Hack 6. Löwenzahn-Strohhalm ♬ Pedro - Jaxomy & Agatino Romero & Raffaella Carrà

Trick funktioniert nicht immer

Dieser Trick klappt jedoch nicht bei allen Flaschen. Damit der Deckel weniger stört, können Sie ihn auch um 180 Grad drehen, sodass die Innenseite des Deckels nach unten zeigt. So wird das Trinken mit den „Tethered Caps“ viel angenehmer.