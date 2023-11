× Öko-Test: Diese Glühweine sind die besten

So viel Zucker steckt in Punsch, Glühwein & Co. Langsam kehrt die Adventszeit ein. Um in Stimmung zu kommen darf natürlich ein Besuch beim Punschstand nicht fehlen. Doch Kalorientechnisch haben es die beliebten Heißgetränke ganz schön in sich. In froher Gesellschaft bleibt es zudem selten bei nur einem Getränk...