So viel Zucker steckt in Punsch, Glühwein & Co.

Langsam kehrt die Adventszeit ein. Um in Stimmung zu kommen darf natürlich ein Besuch beim Punschstand nicht fehlen. Doch Kalorientechnisch haben es die beliebten Heißgetränke ganz schön in sich. In froher Gesellschaft bleibt es zudem selten bei nur einem Getränk...

Er duftet verführerisch, steigt erst in die Nase und später in den Kopf: Kein Adventsmarktbesuch kommt ohne Punsch, Glühwein oder Jagertee aus. Schließlich schmecken die Heißgetränke nicht nur hervorragend, sondern wärmen auch in der kalten Jahreszeit. Doch die süßen Heißgetränke entlarven sich als Kalorienfallen - denn in Punsch, Glühwein & Co. steckt meist eine Menge Zucker

Zucker- und Kalorienbombe

Mit dem Süßungsmittel wird bei den Getränken oft nicht gespart. Bis zu 9 Stück Würfelzucker tummeln sich in den alkoholischen Heißgetränken. Schlecht für die Figur, der auch ein weiteres Problem zu schaffen macht. Zucker lässt nämlich den Blutzuckerspiegel Achterbahn fahren. In Kombination mit Alkohol entsteht nicht nur ein Kater, sondern auch Heißhungerattacken.

Wie viel Zucker steckt in Punsch & Co.?

Auf einem gestrichenen Teelöffel Zucker sammeln sich rund 20 Kilokalorien, in einem Gramm Alkohol etwa 7. Die traditionell zuckerhaltigen Heißgetränke plus der enthaltene Alkohol schlagen sich also ganz schön auf die Hüften.

Glühwein

In einem Häferl Glühwein stecken zwischen fünf und acht Stück Würfelzucker. Ein viertel Liter davon mit einem Stamperl Schnaps hat rund 250 Kilokalorien.

Punsch

Ein Häferl Punsch - egal ob Waldbeeren- oder Orangenpunsch - wiegt noch ein wenig schwerer als Glühwein, weil er meist mit süßen Säften aufgegossen wird. Ein Häferl Eierpunsch aus Weißwein, Eierlikör, Rum und (Vanille-)Zucker geht als besonders reichhaltige Nachspeise durch und schlägt mit rund 300 Kilokalorien zu Buche, das ist ungefähr so viel wie ein kleines Gulasch.

Jagertee

Ein Jagertee schneidet Zuckertechnisch mit rund 120 Kilokalorien etwas besser ab. Statt heißer Schokolade mit Schlagobers und Rum oder Punsch lieber ein Glas Jagertee trinken. Er enthält deutlich weniger Zucker.

Heiße Schokolade

Wer auf Alkohol verzichten will, greift am Punschstand oft zu einer heißen Schokolade. Trinkschokolade ist oft extrem süß und eine wahre Kalorienbombe. Es wurden Zuckeranteile von bis zu 81 Prozent festgestellt. So entspricht ein gehäufter Teelöffel Kakao-Pulver im Schnitt einem Stück Würfelzucker. Und oben drauf kommt noch der Schlagobers.