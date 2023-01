Parémi eröffnet Chocolaterie

Oh Là Là! Wer Schokolade liebt, wird bei Parémi (Bäckerstraße 10,1010 Wien) fündig!

Paris lässt grüßen. Hinter der französischen Bäckerei-Konditorei Parémi stehen zwei Namen: Patricia und Rémi. Die Leidenschaft zur Backkunst und Liebe zum Handwerk der beiden Gründer ist das Konzept und die tägliche Praxis bei Parémi. Zu frischem Brot, hauchzarten Croissants und vielen weiteren gebackenen Köstlichkeiten reiht sich seit Kurzem ein feines Sortiment an Schokoladespezialitäten. Im Sommer sollen Eisliebhaber wiederum die Option haben, aus dem breiten Sortiment an selbstgemachten Eis zu kosten -die Zeit bis dahin, kann man mit Dragées Noisettes du Piemont, Citronettes Jivara und Co. überbrücken. Tipp für Eilige: Online »click and collect« zur Abholung im Geschäft unter shop.paremi.at

Vorbeischauen lohnt sich!

