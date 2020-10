Zwischen 8 und 9 Uhr morgens kann Kaffee Stress begünstigen.

Gutes Timing ist im Lebens oftmals die halbe Miete. Und wer hätte gedacht, dass uns der Guten-Morgen-Kaffee alles andere als einen guten Morgen bescheren kann. Zu früh am Tag, etwa zwischen 8 und 9 Uhr, erzeugt die schnelle Tasse Kaffee mehr Stress als Energie, denn zu der Zeit ist der Cortisol-Spiegel (Stress-Hormon) am höchsten. Stattdessen am besten zwei bis drei Stunden abwarten, damit sich die Wachmacherqualitäten tatsächlich entfalten. Der aufmunternde Effekt tritt meistens nach 15 bis 30 Minuten ein.

Übrigens: Kein Land kennt so viele Kaffeevariationen wie Österreich.

Kaffee-ABC

Kleiner/großer Brauner

Ein einfacher oder doppelter Mokka mit Milch oder Kaffeeobers. Letztere werden in einem kleinen Porzellankännchen extra serviert. Caffè Latte

Die italienische Bezeichnung für Kaffee mit Milch. Ein oder auch zwei Espressi werden

mit heißer Milch und wenig Milchschaum aufgegossen. Cappuccino

Besteht aus je einem Drittel ­Espresso, heißer Milch und cremigem Milchschaum. Einspänner

Ein Mokka mit viel Schlagobers wird im Henkelglas ­serviert – Hintergrund: Der ­Fiaker musste mit einer Hand die Zügel halten. Espresso

Kleiner, vollaromatischer Kaffee – heißes Wasser wird unter hohem Druck durch gemahlenen Kaffee gepresst. Ein stärkerer Espresso mit weniger Wasser ist ein Ristretto. Fiaker

Bei einem Fiaker erhalten Sie einen großen Mokka mit Zucker, der mit einem Stamperl Kirschwasser oder Rum aufgespritzt wird. Lungo

Ist ein verlängerter Espresso, der mit der doppelten Menge Wasser zubereitet wird. Er ist geschmacklich nicht so intensiv wie ein Espresso. Macchiato

Man unterscheidet zwischen Caffè Macchiato – Espresso mit wenig Milch oder Milchschaum – und Latte Macchiato – heiße Milch mit einem oder zwei Espressi. Maria Theresia

Serviert wird ein doppelter Mokka mit einem Schuss Orangenlikör und Schlagobers. Melange

Die Melange (frz. melanger = mischen) wird zu gleichen ­Teilen mit Kaffee und Milch

in einem großen Glas serviert.

