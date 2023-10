× Weltpastatag: Die neuen Nudel-Trends im Check

Happy Weltnudeltag! Der "World Pasta Day" findet seit 1995 jedes Jahr am 25. Oktober statt. Ob Spaghetti, Penne oder Farfalle: Nudeln zählen zu den beliebtesten Gerichten weltweit. Grund genug, um der Asia-Mediterranen Speise einen Feiertag zu widmen.

In ihrer Rolle als beliebte Basisnahrung für Studierende und Singles übers praktische Dinner für die ganze Familie bis hin zur Zutat in den weltbesten 5-Sterne-Restaurants, werden Nudeln breit geschätzt. Wie wird der Weltnudeltag am besten gefeiert? Ganz klar: Es werden Nudeln gekocht oder selbst Pasta hergestellt – die Königsdisziplin.

Wissenswertes über die Nudel

Die meisten Menschen sind überzeugt, dass Nudeln aus Italien kommen. Stimmt jedoch nicht ganz. Selbst die Wissenschaft ist sich nicht sicher, ob die Nudel in Italien oder China ihren Ursprung hat. Immerhin wurden Beweisstücke gefunden, die für China sprechen. Pasta ist aber nicht gleich Pata: Weltweit gibt es über 350 verschiedene Sorten. In der Regel enthalten sie etwa 70% Kohlenhydrate. Die längste Nudel der Welt ist übrigens über 3 Kilometer lang.

© Getty Images ×

Nudel-Trends

Die allgegenwärtige Teigware findet sich auch in vielen Food-Trends und beliebten Ernährungsformen: Low-carb, high protein, glutenfrei, vegan und vieles mehr. Wir verraten die aktuellen Nudel-Trends:

Zoodles: Spaghetti aus Zucchini

Da Nudeln reich an Kohlehydraten sind, gelten sie als Dickmacher. Wer sich also kohlehydratenarm ernähren möchte, greift am besten auf Zoodles zurück. Ob aus Zucchini, Kohlrabi oder Karotten – die Nudelalternative ist nicht nur köstlich, sondern auch optisch ansprechend.

© Getty Images Zoodles: Spaghetti aus Zucchini ×

One-Pot-Pasta: Alles in einen Topf

Der Food-Trend wurde von der TV-Köchin Martha Stewart ins Leben gerufen. Das All-In-One Gericht ist praktisch und lecker zugleich. Nudeln zusammen mit allen Zutaten in einen Topf schmeißen und gemeinsam köcheln – simpel, schmackhaft und unkompliziert!

© Getty Images One-Pot-Pasta: Alles in einen Topf. ×

Nudeln ohne Kalorien: Pasta, die schlank macht

Shirataki-Nudeln aus der japanischen Konjak-Wurzel, enthalten kaum Kohlenhydrate, Fett und Kalorien. Die Nudeln haben keinen Eigengeschmack, weshalb sie sich hervorragend mit vielerlei Saucen, Dressings oder Beilagen kombinieren lassen und ein perfekter Träger für das gewünschte Aroma sind.

© Getty Images Shirataki-Nudeln: Pasta ohne Kalorien. ×

Die besten Nudel-Rezepte um den Weltpastatag zu feiern finden Sie HIER.