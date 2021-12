135 Jahre Schenkel Delikatessen

Seit über 135 Jahren bringt der Delikatessenspezialist Schenkel feinste Köstlichkeiten auf die Tische der heimischen Feinschmecker. Mit dem Motto „Aus Liebe zum guten Essen“ bietet Schenkel jetzt auch erlesenen Caviar und Räucherlachs für die festliche Zeit des Jahres.

Der Nordische Räucherlachs und der Black Imperial Caviar werden in dem Signature Dish "Smoked Salmon Pizza" von Koch Wolfgang Puck vereint.

Nordischer Räucherlachs

Schenkel’s Nordischer Räucherlachs wird auch heute noch traditionell und sorgfältig von Hand zubereitet. Der Lachs wird fangfrisch handfiletiert, trocken gesalzen und anschließend kaltgeräuchert. So entsteht der von Feinschmeckern so geschätzte und einzigartige Geschmack. Die außergewöhnliche Qualität des Räucherlachses wird durch die beste Rohware garantiert. Der Lachs stammt ausschließlich aus kontrollierter Aquakultur in Norwegen und ist ASC-geprüft.

Black Imperial Caviar vom weißen Stör

Der Malossol-Caviar, also der Caviar vom weißen Stör (Acipenser transmontanus), bietet ein zartschaliges, großes Korn, das farblich dunkel bis tiefschwarz ist. Geschmacklich präsentiert dieser Caviar sich sehr ausdrucksvoll und pur. Diese beeindruckende Geschmacksfülle harmoniert vorzüglich mit vielen schlichten Begleitern, wie zum Beispiel einem cremigen Erdäpfelpürree, pochierten Eiern oder einem Klecks Creme fraiche auf Toast.

Smoked Salmon Pizza

Eine perfekte Harmonie dieser Delikatessen wird auch mit der „Smoked Salmon Pizza“ des weltberühmten Kochs Wolfang Puck erschaffen, welche von Mike Köberl in der aktuellen Ausgabe von Cooking präsentiert wird. Mike Köberl ist außerdem Inhaber des Restaurants Spoon in Wien, wo kreative und geschmacksvolle Signature Dishes und besondere Speisen genossen werden können.

„Smoked Salmon Pizza“ – Rezept

Signature Dish von Wolfgang Puck zubereitet von Mike Köberl

Zutaten für den Teig:

1 TL Salz

2 EL Olivenöl

500g Mehl (Typ 00)

250 ml lauwarmes Wasser

½ Würfel Hefe

1 Prise Zucker

Zutaten für die Dillcreme:

Sauerrahm

Dill

Zitrone

Salz

Pfeffer

Zutaten für den Belag:

Black Imperial Caviar von Schenkel

Nordischer Räucherlachs von Schenkel

Zubereitung:

Das Mehl in eine Schüssel sieben und das Wasser leicht erwärmen. Das Wasser, Salz, Zucker, Hefe und Öl in der Schüssel vermischen Die Flüssigkeit über das Mehl gießen und mit dem Knethaken eines Mixers und anschließend mit den Händen gut verkneten bis der Teig glatt und geschmeidig ist Den fertigen Teig mit einem Küchentuch zudecken und für 30-40 Minuten ruhen lassen Nun den Pizzateig auf einer bemehlten Arbeitsfläche ausrollen Der Teig braucht im Ofen bei 250°C in etwa 15-25 Minuten Für die Dillcreme den Sauerrahm mit Zitronensaft verrühren und mit Dill, Salz und Pfeffer abschmecken Die Dillcreme auf den fertig gebackenen und überkühlten Teig streichen Die Pizza anschließend mit dem Nordischen Räucherlachs von Schenkel belegen und jede Scheibe Lachs mit einem Löffel Black Imperial Caviar von Schenkel toppen

Caviar-Trilogie

Ideal für die Festtage, als Geschenk an die Liebsten oder an sich selbst, eignet sich die Caviar-Trilogie von Schenkel. Je ein 25g Glas Wildlachs Caviar, Forellen Caviar und Nordischer Caviar (Caviarersatz vom Seehasen) werden in einer attraktiven Packung vereint. Diese außergewöhnliche Kombination von hochqualitativen Delikatessen ist bei SPAR Gourmet und BILLA PLUS erhältlich.

Schenkel Delikatessen – Aus Liebe zum guten Essen.



Mehr Informationen über Schenkel finden Sie auf www.schenkel.at