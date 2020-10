Die Erzeugung erfolgt nach traditioneller Teigfermentation mit langzeitgeführten Bio-Sauerteigen – und das lediglich durch Handarbeit. Damit überzeugt man jetzt auch in Währing.

Aus Liebe zum Genuss. Mit der sechsten Filiale kommt Joseph Brot im zehnten Jahr seines Bestehens nach Währing – und damit auch an den Kutschkermarkt. Für seinen neuen Standort hat sich Josef Weghaupt nicht irgendein Geschäft ausgesucht: Für über 130 Jahre hat Familie Tinter hier das gleichnamige Musikhaus betrieben. Seit Kurzem können nun Brot-Liebhaber in die neu eröffnete Filiale strömen und sich durch das breite Sortiment, bestehend aus Bio-Sauerteigbroten, Bio-Gebäck und Bio-Patisserie sowie einer Reihe aus handverlesenen Greißlerei-Produkten kosten. Für die Nachbarn im Grätzel und für alle, die in der Nähe arbeiten, gibt es zusätzlich feine Gerichte auch zum Mitnehmen fürs Zuhause oder fürs Büro. Feinschmecker-Alarm!

Joseph Brot

Währinger Straße 106, 1180 Wien

www.joseph.co.at