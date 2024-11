× Pop-Up Neueröffnung in Wien: “Schotbesetzt”

Schot besetzt & kocht groß auf. Schüler von Reinhard Gerer eröffnet „fleischloses“ Pop-up im zweiten Wiener Bezirk .

Für Sebastian Schot bedeutet Kochen Bewegung und Kreativität. Aufgewachsen im besetzten Westberlin der 80er Jahre, lernte er nach dem Mauerfall „seine“ Heimatstadt ohne Grenzen kennen. Als Gastronom besetzt er nun an 2 Tagen die Woche das frühere japanische Restaurant Okra_Izakaya in Wien. In seinem Pop-up „Schotbesetzt“ bietet er Speisen, die er für jeden Abend nach Lust und Laune und mit viel Liebe komponiert. Auf Fleisch wird diesmal komplett verzichtet.

© Schotbesetzt ×

Gutes Essen, Kreativität und Hiphop-Beats

Die Ideen für seine Gerichte entstehen im Kopf, was am Ende dabei rauskommt, ist ein Prozess. Ein Kochen nach Rezepten gibt es in Sebastians Küche nicht. Dafür jede Menge Musik und Bewegung. Die dürfen nie fehlen, am liebsten Hiphop-Beats, die von der Küche aus bis in den Gastraum strömen.

© Schotbesetzt ×

Gelernt hat Sebastian Schot als Spätberufener bei Reinhard Gerer, der von der ersten Minute an zu seinem Förderer und Mentor wurde. Dieser Mentor lehrte ihn „laut und leise“ zu braten, vor allem aber, dass vor dem (Ab)schmecken, das Schauen und Riechen, Hören und Fühlen kommt. Nach mehreren Jahren als Küchenchef des Motto Catering gründete Sebastian mit zwei Partnern das MADAI Aperitivobeisl in der Großen Sperlgasse im 2. Bezirk. Und drückte der Küche bis Ende 2023 mit wöchentlich wechselnden Gerichten seinen unverwechselbaren Stempel auf.

© Schotbesetzt ×

An Sebastians Seite im „Schotbesetzt“ wirkt seine Partnerin Eva Wildfellner. Neben ihrem Hauptberuf als Juristin im öffentlichen Dienst kümmert sie sich um die Organisation im Hintergrund sowie die Weinauswahl.

© Schotbesetzt ×

Schotbesetzt: ab 10. November immer Sonntag und Montag ab 18:00 im Okra_Izakaya in der kleinen Pfarrgasse Ecke Leopoldsgasse in 1020 Wien.Reservierung unter reservierung@schotbesetzt.at oder DM auf instagram @schotbesetzt