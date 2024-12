Schloss Hof lädt zum edlen Festtags-Menü

Genussvolle Feiertage: Kulinarische Erlebnisse im Restaurant Kräutergarten und Café Arkadenhof, gepaart mit Führungen durch Schloss Hof.

Restaurant Kräutergarten © Schloss Hof/Zsolt Marton ×

Schloss Hof im Marchfeld begeistert nicht nur mit einem vielseitigen Angebot an kulturellen Erlebnissen, sondern setzt auch kulinarische Akzente. Zu den Feiertagen von 25. bis 31. Dezember lädt das Restaurant Kräutergarten von 11 bis 16 Uhr (ohne Voranmeldung) zum exquisiten dreigängigen Jahresausklangs-Menü mit Beef Tartar vom Weiderind, confierter Entenkeule und Bratapfel.

Vorspeise: Beef Tartar vom Weiderind © Schloss Hof/Zsolt Marton ×

Confierte Ente © Schloss Hof/Zsolt Marton ×

Bratapfel © Schloss Hof/Zsolt Marton ×

Für Vegetarier komponierte Küchenchef Dario Linder ein eigenes Menü mit Roten Rüben Carpaccio, hausgemachten Kartoffelgnocchi mit Kürbis und Schafkäse. Und für die Kids gibt‘s Buchstabensuppe, Spaghetti mit Tomatensauce oder ein kleines Wiener Schnitzel vom Strohschwein mit Pommes und Ketchup.

Vegetarisches Festtagsmenü mit Gnocchi, Kürbis und Schafskäse © Schloss Hof/Zsolt Marton ×

Das kulinarische Angebot des „Restaurant Kräutergarten“ im Gutshof des Schlosses mit Terrasse überzeugt durch seine Vielfalt, die das ganze Jahr über variiert. Saisonale Spezialitäten mit überwiegend lokalen Zutaten stehen im Vordergrund. Maestro der Küche ist Dario Linder.

Der gebürtige Schweizer prägt er mit seiner Expertise und Kreativität das kulinarische Konzept in Schloss Hof. „Unsere Küche ist bodenständig und bietet all unseren Gästen je nach Geschmack und Vorlieben unterschiedliche Speisen. In den wärmeren Monaten profitieren wir von unserem Kräutergarten. Wir verfeinern unsere Gerichte saisonal mit frischen Kräutern, die wir direkt aus unserem eigenen Kräutergarten in Schloss Hof beziehen. Doch auch darüber hinaus setzen wir auf das, was Schloss Hof bietet: Von Steinobst und Quitten bis hin zu Holunder – wir versuchen jegliche Produkte zu verarbeiten und schaffen so einen geschlossenen Kreislauf vom Feld und Beet zum Tisch. Das verleiht unseren Gerichten eine einzigartige, natürliche Note. Bei den Fleischgerichten legen wir größten Wert auf erstklassige Qualität und eine nachhaltige, regionale Herkunft. Unsere vegetarischen Kreationen stehen dem in nichts nach: Mit raffinierten Rezepten und saisonalen Zutaten bieten wir fleischlose Gerichte, die nicht nur schmecken, sondern auch überraschen“, verspricht Dario Linder.

Café Arkadenhof © Schloss Hof/Zsolt Marton ×

Café Arkadenhof fürden kleinen Hunger zwischendurch

Kürzlich neu eröffnet wurde das Kaffeehaus im Arkadenhof. Es beeindruckt mit seinem großen Gewölbe und seiner floralen Wandmalerei. Das kulinarische Angebot wird hier bewusst auf kleinere Snacks, Kaffee- und Teespezialitäten sowie Kuchen und Torten gelegt. Auf der Speisekarte finden sich beispielsweise der Schloss Hof Toast mit saftigem Beinschinken, Szegediner Gulasch, Sacher Würstel und die mehrschichtige Prinz-Eugen-Torte mit Orange, Kaffee und Schokolade.

Prinz Eugen Torte mit Kaffee, Orange und Schokolade © Schloss Hof/Zsolt Marton ×

Imperial. Starten Sie kaiserlich ins neue Jahr mit einem exklusiven Frühstück am 1. Jänner und einer spannenden Führung durch die Prunkräume und das „Tusculum rurale“. Und am 4. & 5. Jänner lädt man um 13.30 zur Kaiserlichen Tea-Time mit Aperitif in der historischen Orangerie-Ost. Tauchen Sie ein in mediterrane Gefilde, zwischen Pomeranzen und Granatapfelbäumchen. Weitere Termine: 18. & 19.1., 15. & 16.2., 8. & 9. 3.2025.

Info: Schloss Hof, 2294 Schloßhof 1Öffnungszeiten: Wintersaison (4.11.2024 bis 14.3.2025) täglich, 10:00 bis 16:00 Uhr (außer 24. Dezember 2024)