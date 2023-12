World Steak Challenge: Hier gibt's die besten Steaks in Europa und weltweit

In London wurde im Rahmen der „World Steak Challenge 2023“ das beste Steak der Welt gekürt. Während ein Steak besonders gut abschnitt, schaffte es auch ein Europäisches unter die Top 6.

Die einen bevorzugen es blutig und saftig, die anderen durchgebraten: Bei dem Thema Steak scheiden sich die Geister. Aber natürlich geht es auch um den Fettgehalt und sonstige Merkmale, die den Geschmack beeinflussen. Welches das beste Steak der Welt ist, haben Experten jetzt im Rahmen der "World Steak Challenge 2023" entschieden. Zur Bewertung der Steaks wurden verschiedene Kriterien herangezogen, welche sich sowohl auf das Steak in seiner Rohform als auch in seinem gebratenen Zustand bezogen.

Das beste Steak der Welt

Bei der diesjährigen World Steak Challenge wurden insgesamt 346 Medaillen vergeben. Darunter 134 Goldmedaillen, 120 Steaks erhielten Silber- und 92 Steaks Bronzemedaillen.

Australien holte sich den Titel für das beste Steak der Welt. Der australische Hersteller "Jack’s Creek" erhielt die Gold-Auszeichnung für sein mit Getreide gefüttertes "Wagyu Black Angus Cross Sirloin". Das Steak wurde zuvor auch als "World’s Best Sirloin" und "World’s Best Grain Fed Stea"“ sowie als "Oceanian’s Best Steak" gekürt. Die Rinder von Jack’s Creek werden auf natürlichen Weiden rund um das Dorf Willow Tree in New South Wales gezüchtet und aufgezogen. Anschließend werden sie mit einer Mischung aus Getreide, Heu und Silage gefüttert.

Das beste Steak Europas

Auch ein europäisches Steak schaffte es unter die Gewinner. Der Titel für das beste Steak Europas ging an Norland Heifer von "Danish Crown". Bei dem Steak handelt es sich um ein 28 Tage gereiftes Norland-Färsenfilet, das aus einer Kreuzung einer deutschen Rotbunten und einem Charolais/Limousin besteht. Auch der Titel des weltweit besten Filetsteak ging an das dänische Unternehmen.

Weitere Gewinner der World Steak Challenge

Der Preis für das weltbeste Wagyu-Steak ging an "Itoham Yonekyu Holdings" für seine "A5 Wagyu Sirloin Steak" von der japanischen Rinderrasse "Kuroge Washu" Als weltbestes Rib-Eye wurde die Neuseeländische "Alliance Group" für ihr "55 Tage lang gereiftes Ribeye-Steak" ausgezeichnet.

Insgesamt hat Australien bei der "World Steak Challenge 2023" die meisten Goldmedaillen gewonnen, ganze 18 Stück. Irland hingegen konnte mit 67 Steaks, die mit Gold, Silber oder Bronze ausgezeichnet wurden, die meisten Medaillen insgesamt mit nach Hause nehmen.