Vorwerk feiert 140. Geburtstag

Vorwerk begeht sein140-jähriges Jubiläum - und lässt zu diesem Anlass den Thermomix® funkeln: Das Familienunternehmen präsentiert den Küchenallrounder für kurze Zeit in edlem Diamantschwarz mit völlig neuartiger Oberfläche.

Die exklusive und in diesem Fall nicht mehr glatte Oberfläche des Multitalents Thermomix® schimmert je nach Lichteinfall facettenreich wie ein Diamant. Der Thermomix® TM6 Limited Edition in Diamantschwarzbesticht nicht nur durch ansprechendes Design, sondern auch durch die einzigartige Haptik der Oberflächenstrulktur, die mittels eines innovativen und aufwändigen Verfahrens erzielt wird. So wird die limitierte Edition zu einem einzigartigen Hingucker, sowohl für langjährige Fans als auch Designliebhaber:innen und Neuentdeclker:innen. Der Thermomix® TM6 Limited Edition in Diamantschwarz verfügt über die gleichen Funktionen und Modi wie sein weißes Pendant. Ein echter Clou: Auch den Thermomix Friend® gibt es passend in limitierter Auflage in Diamantschwarz - ein stylishes Highlight in dunklen wie in hellen Küchenzeilen für noch mehr Zeitersparnis und Flexibilität durch paralleles Kochen.

© Vorwerk ×

„Großartige Anlässe müssen gebührend gefeiert werden", erkIärt Daniela Rehm, General Manager Vorwerk Österreich, "Daher freuen wir uns besonders, allen Thermomix®-Fans anlässlich unseres 140- jährigen Firmenjubiläums eine limitierte und einzigartige Version des Thermomix® zu präsentieren.“

Erhältlich ist das „Juwel der Küche“ vom 17. April bis zum 18. Juni 2023 bei allen Thermomix® Berater:innen, im Onlineshop und in den drei Vorwerk Stores in Wien, Vösendorf und Pasching. Und für alle Fans des KIassikers: Selbstverständlich ist der Thermomix® TM6 im Alktionszeitraum auch weiterhin in Weiß erhältlich. Sowohl der Thermomix® TM6 Limited Edition in Diamantschwarz als auch der Thermomix® TM6 in Weiß kosten im Basispaket 1.399 Euro.

© Vorwerk ×

140 Jahre Innovation für ein gemütliches Zuhause

Vorwerk Produkte beeindrucken seit Generationen durch ihre außergewöhnliche Qualität und einmalige Innovationskraft. Das Familienunternehmen startete 1883 als Teppichfabrik. Aus der späteren Fertigung von Grammophon-Motoren wurde ein Staubsauger entwickeIt. Heute sind die Kobold Staubsauger und Reinigungsgeräte sowie die smarte Küchenmaschine Thermomix® mit dem integrierten Rezept-Portal Cookidoo® Weltmarken. In 140 Jahren hat Vorwerk das besondere Wohlgefühl entscheidend geprägt, einfach gern zuhause zu sein - denn ganz gleich, ob es um das tägliche Putzen oder das Kreieren köstlicher Mahlzeiten geht: Die intelligenten Lösungen von Vorwerk machen die Hausarbeit einfach, mühelos und effektiv.

Über Vorwerk

Die VorwerkGmbH & Co UG ist ein 1883 in Deutschland gegründetes Familienunternehmen. Die Kerngeschäfte umfassen die Produktion und den weltweiten Vertrieb von hochwertigen Haushaltsprodukten im Premiumsegment. In Österreich zählt dazu vorwiegend der Geschäftsbereich Thermomix®, eine muItifunktionaIe Küchenmaschine, die mit zahlreichen Kochfunktionen und Modi sowie mehr als 80.000 individuell angepassten Rezepten auf dem Rezept-Portal Cookidoo® das tägliche Kochen erleichtert. Die Angebotspalette von Vorwerk umfasst außerdem die Premium Raumpflege- und Reinigungssysteme der Marke Kobold. Kobold steht nicht nur für ein rundum sauberes Zuhause, sondern vor allem für eines: Innovation, Qualität und Langlebigkeit. Das Herzstück des Unternehmens ist der direkte Kontakt zu den Kund:innen, bei dem der Servicegedanke, persönliche Beratung und individuelle Lösungen im Fokus stehen. In Österreich erfolgt der Verkauf der vielseitigen Haushaltsgeräte in den drei Vorwerk Stores, im offiziellen Online Shop und über den nach wie vor wichtigsten Verkaufskanal, den Direktvertrieb: Österreichweit sind so bereits 3.500 selbstständige Thermomix® Berater:innen im Einsatz. Weltweit darf sich Vorwerk sogar über rund 100.000 selbstständige Kobold und Thermomix® Berater:innen freuen. Weitere Informationen unter www.vorwerk.at