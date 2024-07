× Beeren-Desserts zum Dahinschmelzen

Einen Beeren-Favoriten? Den gibt es nicht! Viel zu gut sind sie allesamt und so vereinen sich Erdbeere, Himbeere und Co. gesammelt auf allerhand fruchtig-süßen Träumen!

Zitronen-Beeren-Tarte

Zutaten für 1 Tarte (20 cm)

200 g Mehl (plus zum Arbeiten), 75 g Zucker, 125 g Butter in kleinen Stücken und für die Form, 1 Ei, 1 Prise Salz, getrocknete Hülsenfrüchte zum Blindbacken, 2 Bio-Zitronen, 4 Eigelb, 60 g Zucker, 300 ml kalte Kondensmilch, 150 g Beerenmischung nach Belieben, 100 g Obers, 1 EL Kokosraspeln, Essblüten

Zubereitung * LEICHT * 1 h 15 min + 2 h 30 min kühlen

1. Das Mehl auf eine Arbeitsfläche häufeln. Zucker und Butter zugeben, Ei und Salz ergänzen und alles zu einem geschmeidigen Teig verkneten. In Folie wickeln und ca. 30 Minuten kalt stellen. Den Backofen auf 180°C Ober- und Unterhitze vorheizen und eine Tarteform mit abnehmbarem Boden (ca. 20 cm Durchmesser) mit etwas Butter einfetten.

2. Den Teig auf leicht bemehlter Arbeitsfläche dünn ausrollen und die Form damit auskleiden. Dabei den Rand gerade formen. Mit Backpapier belegen, Hülsenfrüchte einfüllen und ca. 15 Minuten blindbacken. Hülsenfrüchte und Backpapier entfernen und den Boden abkühlen lassen. Die Backofentemperatur auf 175 °C reduzieren.

3. Für die Füllung die Zitronen heiß abwaschen. Die Schale abreiben und den Saft auspressen. Den Zitronensaft und -abrieb mit dem Eigelb und dem Zucker in einer Schüssel gut verquirlen. Die Kondensmilch dazu rühren, dann die Creme auf dem Teigboden verteilen. Im Ofen ca. 30 Minuten fertig backen. Falls der Kuchen zu sehr bräunt, mit Alufolie abdecken. Abkühlen lassen und mindestens 2 Stunden kalt stellen.

4. Die Beeren verlesen, ggf. waschen, putzen und bei Bedarf kleinschneiden. Das Obers steifschlagen. Tarte aus der Form lösen und in fünf Stücke teilen. Jedes Stück mit etwas Obers toppen und Beeren darauf verteilen. Mit Kokosraspel und Essblüten garnieren und servieren.

Beeren-Biskuitroulade

Zutaten für 1 Roulade

Für die Biskuitroulade:

6 Eier, 1 EL Zitronensaft, 1 Prise Salz, 150 g Zucker, 120 g Mehl, 30 g Speisestärke

Außerdem:

500 g Beerenmischung, 7 Blätter weiße Gelatine, 1-2 Bio-Zitronen, 400 g Topfen, 1 Päckchen Vanillezucker, 100 g Zucker, 400 ml Obers

Zubereitung * LEICHT * 60 min + 3 h 30 min kühlen

1. Den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vorheizen und ein Backblech mit Backpapier belegen. Die Eier trennen. Das Eiweiß mit dem Zitronensaft und Salz halbsteif schlagen. Die Hälfte des Zuckers einrieseln lassen und weiter steifschlagen. Das Mehl mit der Speisestärke vermischen. Das Eigelb mit dem restlichen Zucker und 1 EL warmem Wasser schaumig schlagen. Die Mehlmischung darübersieben.

2. Den Eischnee darauf geben und alles unterziehen. Den luftigen Teig auf das Backblech geben, glatt streichen und im heißen Ofen auf der mittleren Schiene 10-12 Minuten backen. Den Biskuit auf ein feuchtes Tuch stürzen und das Backpapier abziehen. Harte Teigränder ggf. abschneiden, dann das Biskuit mit dem Tuch aufrollen und auskühlen lassen.

3. Für die Füllung die Beeren bei Bedarf waschen und trockentupfen. Die Gelatine in reichlich kaltem Wasser 10 Minuten einweichen. Die Zitronen heiß waschen, trocken reiben und die Schale in einen kleinen Topf reiben. Die Früchte anschließend auspressen und die Hälfte des Saftes in den Topf geben. Die Gelatine ausdrücken, dazugeben und alles leicht erwärmen, bis sich die Gelatine auflöst.

4. Den Topfen mit Vanillezucker und Zucker mischen. Den restlichen Zitronensaft unterrühren. Die Gelatineflüssigkeit in die Masse einrühren (Ausgleich machen). 250 ml Obers steifschlagen und unterheben. Die Creme ca. 30 Minuten kühlstellen. Den ausgekühlten Biskuit vorsichtig entrollen und mit der Creme bestreichen.

5. Einige Beeren mittig aufstreuen. Die Roulade wieder kompakt aufrollen, auf die Naht legen und mindestens 3 Stunden kalt stellen. Zum Servieren die restliches Obers steifschlagen und die Roulade damit einstreichen. Die übrigen Beeren rund um die Roulade anrichten.

Beeren-Topfen-Muffins

Zutaten für 12 Stück

200 g Beerenmischung, 150 g Mehl, 1 TL Backpulver, 100 g gemahlene Haselnüsse, 50 g fein zerkleinerte Haferflocken, 1 TL Kurkumapulver, 200 g Joghurt, 80 ml Pflanzenöl, Salz, 150 g Zucker, 2 Eier, 200 g Topfen, 4 EL Obers, 40 g Mandelblättchen, Staubzucker zum Besieben, Essblüten für die Garnitur nach Belieben

Zubereitung * LEICHT * 60 min

1. Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Die Mulden eines 12er-Muffinbackblechs mit Öl auspinseln und mit Mehl ausstreuen. Überschüssiges Mehl ausklopfen.

2. Die Beeren ggf. abzupfen, verlesen, abbrausen und gut abtropfen lassen. Mehl mit Backpulver, Haselnüssen, Haferflocken und Kurkuma vermischen. Joghurt mit Öl, 1 Prise Salz,

100 g Zucker und den Eiern verquirlen. Mehl-Mischung unterrühren und die Beeren unter den Teig ziehen. Topfen mit dem übrigen Zucker und Obers verrühren.

3. Die Vertiefungen der Förmchen halb mit Teig befüllen. Jeweils 1 gehäufter EL der Topfenmischung darauf geben und mit dem übrigen Teig bedecken. Mit Mandelblättchen bestreuen und die Muffins im Ofen in ca. 25 Minuten goldbraun backen (Stäbchenprobe).

4. Herausnehmen, kurz abkühlen lassen, vom Blech lösen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. Die Beeren-Topfen-Muffins leicht mit Staubzucker bestäuben und nach Belieben mit Essblüten und frischen Beeren garniert servieren.

Chocolate-Pie mit Beeren

Zutaten für 4-6 personen

200 g dunkle Kuvertüre

150 g weiche Butter

3 Eier

120 g Zucker

100 g Mehl

2 TL Backpulver

4 EL Kakaopulver

1 Prise Salz

Butter für die Förmchen

200 g Beerenmischung

4-6 Kugeln Vanilleeis

1-2 TL Zartbitter-Schokoladenraspeln

Minze zum Bestreuen

Zubereitung * LEICHT * 50 min

1. Die Kuvertüre hacken und über einem heißen Wasserbad unter Rühren schmelzen. Die Schüssel vom Wasserbad nehmen und die weiche Butter in Stücken unterrühren. Alles homogen vermengen und die Mischung etwas abkühlen lassen. Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen.

2. Die Eier trennen. Das Eigelb mit 60 g Zucker weiß-cremig rühren, dann die geschmolzene Kuvertüremischung unterziehen. Das Mehl mit dem Backpulver und dem Kakaopulver darauf sieben und unterziehen. Das Eiweiß mit dem Salz steifschlagen, dabei den übrigen Zucker einrieseln lassen.

3. Den Eischnee vorsichtig unterheben. 4-6 Portionsförmchen (ca. 10-12 cm Durchmesser) mit Butter fetten und die Masse einfüllen. Die Törtchen im Ofen 17-20 Minuten backen – sie sollen innen noch weich, aber nicht mehr flüssig sein.

4. Inzwischen die Beeren nach Belieben abzupfen, verlesen, waschen, gut abtropfen lassen und trockentupfen. Die Förmchen aus dem Ofen nehmen und etwas abkühlen lassen.

5. Jeweils 1 Kugel Vanilleeis darauf setzen, mit geraspelter Schokolade bestreuen und mit Beeren umlegen. Die warmen Schokoladen-Pies mit Minzeblättchen garnieren und servieren.

