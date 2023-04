Croissant Auflauf mit frischen Beeren

Frische Croissants gehören zu einem perfekten Frühstück am Wochenende einfach dazu. Für etwas Abwechslung am Frühstückstisch können Sie Ihre Croissants vom Bäcker mit nur wenigen Handgriffen in einen frischen, fruchtigen Auflauf verwandeln, der satt und glücklich macht!

Zutaten für den Croissant-Auflauf: 125 g Vanille-Joghurt (3,8 % Fett)

250 ml Milch

2 Eier (M)

150 g Zucker

3 Croissants

125 g frische Beeren der Saison Zubereitung: Heizen Sie den Backofen auf 200 Grad vor. Vermengen Sie Joghurt mit Milch, Eiern und Zucker, bis eine cremige und glatte Masse entsteht. Die Croissants teilen oder dritteln, in eine Auflaufform legen und die Creme darüber gießen. Circa 25 Minuten backen und mit den frischen Beeren garnieren.