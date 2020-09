Diese 3 Erdäpfel-Rezepte kennen Sie sicher nicht!

© Stockfood Dauer: 55 min Schwierigkeit: leicht Portionen: 4 Zutaten 800 g festkochende Erdäpfel Salz 200 g Kirschparadeiser, rot und gelb 1 rote Zwiebel 200 g Kichererbsen 1 unbehandelte Zitrone 1 Handvoll Petersilie Salz Pfeffer, aus der Mühle 1 TL Senf 6 EL Rapsöl 1 Knoblauchzehe 60 g schwarze Oliven, entsteint Zubereitung 1. Die Erdäpfel in kochendem Salzwasser in ca. 25 Minuten weich garen. Anschließend abgießen, etwas abkühlen lassen, schälen und in größere Stücke schneiden. 2. Die Paradeiser waschen und halbieren. Die Zwiebel schälen und in dünne Streifen schneiden. Die Kichererbsen abgießen, abbrausen und abtropfen lassen. Die Zitrone heiß waschen, trocken tupfen, die Schale fein abreiben und den Saft auspressen. Die Petersilie waschen, trocken schütteln und die Blättchen hacken. 3. Den Zitronensaft mit Salz, Pfeffer, Senf, der Hälfte der Petersilie und dem Olivenöl in einer großen Schüssel verquirlen. Den Knoblauch schälen und durch die Presse dazu drücken. 4. Die Erdäpfel, Paradeiser, Kichererbsen, Zwiebelstreifen mit den Oliven zufügen und alles gut vermengen. Den Salat abschmecken, noch ca. 30 Minuten durchziehen lassen und vor dem Servieren mit dem Zitronenabrieb und den restlichen Kräutern bestreuen.