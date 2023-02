Pirogge sind in der ostmittel- und osteuropäischen sowie finnischen Küche weit verbreitet.

Dauer: 1 h 25 min

Schwierigkeit: leicht

Portionen: 4

Zutaten

Für den Teig:

400 g Mehl,

4 Eier

2 EL Rapsöl,

1 TL Salz

Mehl; zum Arbeiten

Für die Füllung:

2 Schalotten,

1 EL Butter

400 g Erdäpfel, mehligkochend; gekocht

120 g Hüttenkäse

1 Prise Kümmelpulver

Salz, Pfeffer

1 EL gehackte Petersilie

1 TL Zitrone, Bio; Abrieb

Außerdem:

1 große Zwiebel,

2 EL Butter

200 g Sauerrahm

1 EL Zitronensaft,

Salz, Pfeffer

Zubereitung

1. Für den Teig das Mehl, die Eier, das Öl und Salz zu einem glatten, geschmeidigen Teig verkneten. Nach Bedarf noch etwas Wasser oder Mehl ergänzen. Den Teig zu einer Kugel formen und in Frischhaltefolie gewickelt ca. 30 Minuten ruhen lassen.

2. Für die Füllung die Schalotten abziehen und in feine Würfel schneiden. In der Butter in einer Pfanne glasig anschwitzen, zur Seite ziehen und in eine Schüssel geben. Die Erdäpfel durch die Presse dazu drücken. Hüttenkäse zugeben mit Kümmel, Salz und Pfeffer würzen. Petersilie und Zitronenabrieb zugeben und alles gut miteinander vermischen.

3. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche dünn ausrollen. Kreise à 8-10 cm Durchmesser ausstechen und jeweils 1-2 TL Füllung in die Mitte setzen. Die Ränder befeuchten. Zu Halbkreisen falten und die Ränder mit den Zinken einer Gabel gut andrücken.

4. Die Pierogi in kochendem Salzwasser 2-3 Minuten garen, bis sie an der Oberfläche schwimmen. Dann mit einem Schaumlöffel herausnehmen, gut abtropfen lassen.

5. Die Zwiebel abziehen, fein würfeln, zusammen mit den Pierogi in einer Pfanne unter Schwenken leicht anbräunen lassen. Den Sauerrahm mit Zitronensaft verrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken und in Schälchen füllen. Die Pierogi auf Tellern anrichten und mit dem Sauerrahm servieren.