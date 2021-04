Abnehmen mit Genuss

Pikante Krautsuppe Zutaten: 50 dag Weißkraut

15 dag Zwiebel

1 EL Kümmel

1 EL Paprikapulver

2 l klare Suppe

2 Paar Würstl

10 dag Schmalz

Schnittlauch

½ Becher Sauerrahm Zubereitung: Kraut in Streifen schneiden, mit Salz und Kümmel vermischen und 1 Stunde ziehen lassen. Zwiebel in dünne Scheiben schneiden und in Schmalz anrösten. Kraut dazugeben und kurz mitdünsten. Paprika dazugeben, mit Suppe aufgießen und ca. 1 Stunde schwach köcheln lassen. Würstel in Stücke schneiden und gegen Ende der Kochzeit in die Suppe geben, mit Salz und Pfeffer würzen. Mit Sauerrahm und Schnittlauch garniert servieren.