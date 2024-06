× Genuss im Freien: Rezepte für den Picknickkorb

Ein prall gefülltes Brot, knusprige Arancini und Hühnerkeulen oder flaumige Mini-Erdbeerkrapfen? All diese Köstlichkeiten sollten Sie für das nächste Picknick einplanen! Wir haben die passenden Rezepte dazu.

Arancini

© Getty Images ×

Zutaten für 4 Personen

Salz

1 Lorbeerblatt

350 g Rundkornreis

1 Döschen Safran (0,1 g)

50 g geriebener Parmesan

2 EL Butter

3 Eier

Pfeffer

ca. 200 g Mozzarella oder Gorgonzola

3 - 4 EL Mehl

ca. 80 g Panko

Pflanzenöl zum Frittieren

Zubereitung * leicht * 45 min + 60 min kühlen

1. In einem Topf ca. 600 ml Salzwasser mit dem Lorbeerblatt zum Kochen bringen, den Reis einstreuen und bei kleiner Hitze unter häufigem Rühren ca. 20 Minuten ausquellen lassen.

2. Den Safran in 2 EL warmem Wasser auflösen und mit dem Parmesan unter den Reis rühren, etwas auskühlen lassen, dann die Butter und 1 Ei untermischen. Auskühlen lassen.

3. Zum Panieren in einem tiefen Teller oder ähnlichem Gefäß die übrigen Eier verquirlen, leicht salzen und pfeffern. Den Käse in Würfel schneiden.

4. Vom abgekühlten Reis etwa walnussgroße Portionen abnehmen und Kugeln daraus formen. Mit dem Finger eine Vertiefung in die Mitte drücken, Käse hinein füllen und wieder zu einer Kugel formen.

5. Anschließend die Bällchen im Mehl wenden, durch das Ei ziehen und zum Schluss mit den Bröseln panieren. Portionsweise in heißem Öl 3-4 Minuten goldbraun frittieren. Auf Küchenpapier abtropfen lassen und servieren.

Hühnerkeulen im Knuspermantel

© Getty Images ×

Zutaten für 4-6 Personen

12 Hühnerkeulen

Salz

Pfeffer

4 - 5 EL Mehl

2 Eier

ca. 60 g Cornflakes

Fett zum Frittieren

Zubereitung * leicht * 25 min

Die Keulen waschen und trocken tupfen. Mit Salz und Pfeffer würzen und mit dem Mehl bestauben. Die Eier verquirlen und die Cornflakes wein wenig zerkleinern (mit den Händen zerdrücken). Die Keulen durch die Eier ziehen und mit den Cornflakes panieren. Portionsweise in heißem Fett ca. 10 Minuten goldbraun frittieren. Auf Küchenpapier abtropfen lassen und heiß oder kalt servieren.

Mini-Erdbeerkrapfen

© Getty Images ×

Zutaten für ca. 20 Stück

1 Würfel frischer Germ, 42 g

50 g Zucker

ca. 200 g lauwarme Milch

500 g Mehl

1 Ei

60 g weiche Butter

1 Prise Salz

1/2 TL abgeriebene unbehandelte Zitronenschale

2 Eigelb

ca. 200 g Erdbeerkonfitüre

Staubzucker zum Bestauben

Zubereitung * leicht * 2 h

Den Germ mit dem Zucker in der Milch auflösen. Mit dem Mehl, dem Ei, der Butter, dem Salz und der Zitronenschale mit dem Knethaken des Rührgeräts zu einem mittelfesten Teig verarbeiten und so lange kneten, bis sich der Teig vom Schüsselrand löst. Zugedeckt an einem warmen Ort gehen lassen, bis sich das Volumen in etwa verdoppelt hat (ca. 45 Minuten). Den Teig nochmal kurz durchkneten und mit einem Esslöffel kleine Portionen abstechen. Mit Abstand auf ein mit Backpapier belegtes Backblech setzen. Abgedeckt weitere ca. 15 Minuten gehen lassen. Den Ofen auf 180°C Unter- und Oberhitze vorheizen. Die Eigelbe verquirlen, auf die Krapfen pinseln und im Ofen ca. 15 Minuten goldbraun backen. Aus dem Ofen nehmen und auskühlen lassen. Die Konfitüre in einen Spritzbeutel mit langer, dünner Tülle füllen und in die Krapfen einspritzen. Mit Staubzucker bestaubt servieren.

Und jetzt: Auf zum Picknick!