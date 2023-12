× Pfiffige Cocktail-Rezepte für das große Fest

Ein Jahr voller köstlicher Momente neigt sich dem Ende zu – zum Jahresabschluss liefert COOKING Cocktail-Rezepte zum Anstoßen. Cheers!

Apple Martinis

Dauer: 10 min

Schwierigkeit: leicht

Portionen: 2

Zutaten

8 cl Wodka

4 cl Apfellikör

4 cl Zitronensaft; frisch gepresst & zum Bestreichen

2 Spalten Äpfel, Granny Smith

Zubereitung

Wodka, Likör und Zitronensaft im Shaker auf Eiswürfeln kräftig schütteln und in vorgekühlte Martini-Kelche (ca. 120 ml) abseihen. Die Apfelspalten mit Zitronensaft bestreichen, einschneiden und an die Glasränder hängen. Sofort servieren.

Wodka-Cocktail mit Kürbis und Ahornsirup

Dauer: 1 h 55 min

Schwierigkeit: mittel

Portionen: 2

Zutaten

150 g Butternut-Kürbisfruchtfleisch

2 EL Ahornsirup

1 TL Zitronensaft

1 Prise Zimtpulver; und zum Bestäuben

1 Prise Muskatnuss; gerieben

1/2 TL Ingwer; frisch gerieben

2-3 Blätter Salbei; jung, und für die Garnitur

8 cl Wodka

250 ml Orangensaft

1 Eiweiß; sehr frisch

Eiswürfel

Zubereitung

1. Den Backofen auf 200°C Ober- und Unterhitze vorheizen. Den Kürbis in kleine Würfel schneiden. Mit Ahornsirup, Zitronensaft, Zimt, Muskat und Ingwer mischen. Mittig auf ein großes Stück Alufolie geben, Salbeiblätter dazulegen und alles zu einem Päckchen verschließen.

2. Auf ein Backblech legen und im Ofen ca. 35 Minuten garen. Salbeiblätter entfernen und den Inhalt des Päckchens fein pürieren. Abkühlen lassen, und durch ein Sieb in ein Gefäß passieren. Mit Wodka und Orangensaft verrühren und ca. 1 Stunde kühlen.

3. Dann mit dem Eiweiß und 2-3 Eiswürfeln in einen Shaker geben. Kräftig schütteln und durch ein Barsieb in 2 Cocktailgläser (ca. 250 ml) füllen. Mit etwas Zimt bestauben und mit extra Salbeiblättern garniert servieren.

Mandarinen-Cocktail mit Granatapfel

Dauer: 15 min

Schwierigkeit: leicht

Portionen: 4

Zutaten

1 Mandarine, Bio

1 Hand voll Eiswürfel

2 EL Granatapfelkerne

30 ml Granatapfelsaft

200 ml Mandarinensaft; frisch gepresst

375 ml Prosecco

Minze; für die Garnitur

Zubereitung

Mandarine waschen und vier schöne Scheiben aus der Mitte schneiden. Mit Eiswürfeln, Granatapfelkernen, Granatapfelsaft und Mandarinensaft auf 4 Gläser (ca. 300 ml) verteilen und mit Prosecco auffüllen. Mit Minze garnieren und servieren.

Birnen-Cocktail mit Honig & Thymian

Dauer: 10 min

Schwierigkeit: leicht

Portionen: 4

Zutaten

1/2 Birne

8 Stängel Thymian

4 TL Zucker, braun

2 Hand voll Eiswürfel

2 EL Honig

6 cl Limettensaft

16 cl Whisky

200 ml Birnensaft

Zubereitung

Die Birne in schmale Spalten schneiden und mit der Hälfte des Thymians, Zucker und ein paar Eiswürfeln in 4 Tumbler (ca. 300 ml) füllen. Übrigen Thymian mit Honig, Limettensaft, Whisky und Birnensaft im Shaker mit Eiswürfeln gut schütteln. Durch ein Sieb in die Gläser gießen und servieren.

