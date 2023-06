Veggie Grill-Alternative: BBQ-Karfiol und Chopped Salad

Karfiol ist eine feine Speise – wenn man ihn dann auch noch auf den Grill packt, bekommt das Gemüse durch das Grillaroma das gewisse Etwas!

Dauer: 1 h 10 min │ Schwierigkeit: leicht │ Portionen: 4

Zutaten

1 Karfiol; ca. 1 kg

Salz

2 Knoblauchzehen

70 g Butter oder Margarine

1 EL Agavendicksaft

1/2 TL Kreuzkümmelpulver

1 TL Paprikapulver, geräuchert

Pfeffer, schwarz

Für den Salat:



1 Eisbergsalat

2 Paradeiser, 1/2 Gurke

2 Stangen Staudensellerie

1 Zwiebel, rot

1 Paprika, gelb

2 EL Weißweinessig

2 EL Senf, süß

4 EL Olivenöl

Außerdem:



2 EL Tahina

1 EL Zitronensaft

Salz, 30 g Mandelblättchen

Zubereitung

1. Den Grill auf etwa 220°C für indirektes Grillen vorheizen. Den Karfiol waschen und mit Strunk und Blättern in kochendem Salzwasser ca. 5 Minuten garen. Unter kaltem Wasser abschrecken und trockentupfen.

2. Den Knoblauch abziehen und fein würfeln. Butter mit Knoblauch, Agavendicksaft, Kreuzkümmel- und Paprikapulver verrühren und mit Salz und Pfeffer würzen. Karfiol in eine Grillschale bzw. auf ein passendes Blech geben und mit der Gewürzbutter einstreichen.

3. Den Karfiol bei indirekter Hitze mit geschlossenem Deckel 30–40 Minuten grillen.

4. Für den Salat das Gemüse waschen und putzen, je nach Sorte Strunk bzw. Stielansätze und Kerne entfernen. Alles mit einem großen Messer oder mit der Küchenmaschine in 1 cm große Stücke hacken. Aus Essig, Senf und Olivenöl ein Dressing anrühren und unter den Salat mischen.

5. Tahina mit Zitronensaft und 2–3 EL Wasser verrühren und mit Salz würzen. Mandelblättchen in einer Pfanne ohne Fett anrösten, bis sie duften. Den Tahina-Mix über den Karfiol träufeln und die Mandelblättchen darüberstreuen. Zusammen mit dem Salat servieren.