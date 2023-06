Lachs mit Tamarindensauce

Heute wird gegrillt!

Zubereitung

1. Den Knoblauch abziehen und fein würfeln. In einem kleinen Topf das Öl erhitzen und den Knoblauch darin 2-3 Minuten hell anschwitzen. Tamarindenmark, 150 ml Wasser, Fischsauce, Chiliflocken, Palmzucker und Sojasauce zugeben und alles ca. 5 Minuten köcheln lassen. Den Topf beiseitestellen, die Sauce in eine Schüssel umfüllen und abkühlen lassen.

2. Einen Grill vorheizen oder eine Grillpfanne erhitzen. Den Lachs abbrausen und trockentupfen. Die Chilischote waschen, putzen und mitsamt den Kernen in feine Ringe schneiden. Den Lachs mit etwas Tamarindensauce bestreichen und mit der Hälfte der Chiliringe bestreuen.

3. Den Grillrost leicht ölen und den Lachs auf der Hautseite 7-8 Minuten grillen, er soll in der Mitte noch rosa sein. Inzwischen die Kräuter waschen, trockenschütteln und die Blätter abzupfen. Die Zwiebel abziehen, halbieren und in feine Spalten schneiden.

4. Die Haut vom Lachs abziehen, den Fisch auf eine Platte geben, quer mit den Kräutern, Zwiebelspalten und den übrigen Chiliringen bestreuen und servieren. Übrige Tamarindensauce separat dazu reichen.