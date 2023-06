Meeresfrüchte-Paella

Heute wird gegrillt!

Zubereitung

1. Einen großen Kugelgrill vorheizen. Zwiebeln und Knoblauch abziehen und in sehr feine Würfel schneiden. Die Tintenfische kalt abbrausen und trockentupfen. Muscheln in kaltem Wasser gründlich säubern. Geöffnete Muscheln entsorgen. Garnelen und Fischfilet abbrausen und trockentupfen. Fischfilet in ca. 3 cm große Würfel schneiden.

2. Eine runde Paella-Pfanne (ca. 28 cm Durchmesser) auf dem Grill vorheizen und das Olivenöl darin erhitzen. Zwiebel und Knoblauchwürfel darin anschwitzen, Tintenfisch, Reis und den Safran zugeben und kurz mit angehen lassen. Alles mit dem Weißwein ablöschen, diesen etwas verkochen lassen und die Hälfte des Fonds angießen. Mit Salz und Pfeffer würzen und mit geschlossenem Deckel ca. 10 Minuten köcheln lassen.

3. Sämtliches Gemüse waschen und ggfs. putzen. Zucchini längs vierteln, das Kerngehäuse entfernen und das Fruchtfleisch würfeln. Zuckerschoten halbieren, Paprikaschote würfeln, Paradeiser halbieren, Lauchzwiebeln in feine Ringe schneiden.

4. Den übrigen Fond zum Reis gießen. Muscheln, Garnelen und vorbereitetes Gemüse auf der Paella verteilen und mit geschlossenem Deckel weitere 5 Minuten garen. Die Jakobsmuscheln mit Salz würzen.

5. Daneben auf dem Grillrost mit geschlossenem Deckel 1-2 Minuten grillen. Zusammen mit den Fischstücken auf der Paella verteilen und in 5 Minuten fertig garen. Dazu passt frisches Weißbrot.

Tipp. Öffnen sich die Muscheln beim Garvorgang nicht, diese sofort entsorgen. Die Paella kann nach Belieben auch auf dem Herd in einer Paella-Pfanne mit Deckel zubereitet werden. Die Jakobsmuscheln dann einfach in einer kleinen Pfanne in 1 EL Öl vorbraten.