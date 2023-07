DAS darf laut Martha Stewart in keiner Küche fehlen

Wenn Star-Köchin Martha Stewart Tipps gibt, hören wir ganz genau hin. Und eines sollte in keiner kleinen Küche fehlen, wenn es nach der TV-Köchin geht.

Bei Themen, die die Küche betreffen, vertrauen wir nur einer Frau: Martha Stewart, die Königin der Hausfrauen und -männer. Die 81-Jährige Amerikanerin ist DIE Fernsehköchin schlechthin und verrät in ihren Kochbüchern nicht nur einzigartige Rezepte sondern gerne auch nützliche Haushaltstipps, die uns das Leben um einiges erleichtern.

Das darf in keiner kleinen Küche fehlen - laut Martha Stewart

In einer Mietwohnung fällt die Küche gerne etwas kleiner aus. Richtig haushalten und einrichten ist in kleinen Küchen also umso wichtiger, um den Platz effizient zu nutzen. Natürlich gibt es einige wichtige Dinge, die in jeder Küche - ob groß oder klein - vorhanden sein sollten: Töpfe, Pfannen, Messer etc. Für Martha Stewart ist es jedoch etwas ganz anderes, was in keiner Küche fehlen sollte, nämlich, eine gute Bar.

Blitzschnell zum Lieblings-Gastgeber

In einem Interview mit dem Magazin "Town & Country" sagte die TV-Köchin: „Es ist sehr wichtig, den besten Gin, Wodka, Scotch, Bourbon und Tequila zu haben, damit man wirklich gute Drinks zaubern kann. Wenn Gäste zu Besuch kommen, können Sie sie mit erfrischenden Cocktails gebührend empfangen. Selbst wenn Sie kein großer Cocktail-Mixer sind, können Sie Ihren Gästen so eine Auswahl an Getränken anbieten, die ihnen einen unvergesslichen Eindruck von Ihrem Zuhause vermitteln.“

Wohin mit der Bar in der (kleinen) Küche?

Platzsparend und gleichzeitig ein Statement-Piece ist ein Barwagen. Dieser ist nicht nur eine praktische Aufbewahrungsmöglichkeit, sondern wertet auch den Raum optisch auf. Außerdem kann er auch ganz praktisch in andere Räume gerollt werden, wenn es in der Küche doch einmal zu eng wird. Mit der Ausnahme einiger weniger niedrigprozentiger Produkte können die meisten Spirituosen bei Zimmertemperatur aufbewahrt werden - solange sie vor direktem Sonnenlicht und Hitze geschützt sind.