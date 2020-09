So gelingt der perfekte Pumpkin Spice Latte Zutaten Für das Kürbispüree 1 Hokkaido-Kürbis Für den Pumpkin-Spice-Sirup 1 Packerl Vanillezucker

3 EL Zimtpulver

3 TL Muskatpulver

3 TL Ingwerpulver

2 TL Nelkenpulver

Agavendicksaft Für den Kaffee 1 Espresso

1 EL Kürbispüree

Milch oder Pflanzenmilch

Zubereitung Zunächst zur Herstellung des Kürbispürees einen Kürbis (etwa 500-600 g) in zwei Hälften schneiden. Entkernen und im vorgeheizten Backofen etwa eine Stunde bei 175° C (Umluft) backen. Wenn das Innere der Kürbishälften weich geworden ist und der Kürbis ausgekühlt ist, Kürbisfleisch aus dem Kürbis kratzen und im Mixer oder mit einem Pürierstab zerkleinern, bis die Masse eine sehmige Konsistenz hat. Tipp: Das hier entstandene Kürbispüree reicht für viele Gläser Pumpkin Spice Latte. Frieren Sie das Püree einfach ein und tauen bei Bedarf jeweils ein paar Esslöffel auf. So ist der nächste Koffeinkick mit Pumpkin Spice viel schneller zubereitet! Vermengen Sie alle Gewürze mit dem Vanillinzucker in einer kleinen Schale. Auch die Gewürzmischung reicht für mehrere Portionen und kann einige Tage im Kühlschrank aufbewahrt werden. Vermengen Sie einen Esslöffel der Gewürzmischung mit etwas Agavendicksaft und rühren Sie so lange um, bis das Gemisch gleichmäßig vermengt ist und die Konsistenz eines Sirups erreicht hat. Bereiten Sie nun Ihren Milchkaffee wie gewohnt zu: Nachdem Sie heiße Milch aufgeschäumt haben, fügen Sie einen Espresso, den angerührten Sirup und einen Esslöffel Kürbispüree hinzu. Rühren Sie gut um und servieren das Getränk mit etwas Kakao oder Zimt.