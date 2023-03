Rainbow-Donuts: süß, rund, köstlich!

Lust auf eine Runde Donuts? Wir servieren einmal die Variante aus dem Ofen sowie die frittierte Version!

Zubereitung

1. Das Mehl in eine Schüssel sieben. Backpulver und Salz zugeben und alles gut vermischen. Die flüssige Butter in eine Rührschüssel geben, Zucker, Honig, Ei und Vanilleextrakt zufügen und alles verquirlen.

2. Die Buttermilch einrühren,dann die Mehlmischung nach und nach zugeben und gut untermengen. Den Teig in 6 Portionen teilen, jeweils in eine kleine Schüssel geben und mit Lebensmittelfarbe in Pink, Orange, Gelb, Grün, Blau und Lila in der gewünschten Intensität einfärben.

3. Den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Die Vertiefungen eines Donutbleches mit Butter fetten. Anschließend nacheinander jeweils 1 Löffel pro farbigem Teig in die Vertiefungen füllen, sodass sich ein Regenbogenmuster ergibt. Die Donuts im Ofen 8-10 Minuten backen (Stäbchenprobe). Herausnehmen, abkühlen lassen, aus der Form lösen und auf Kuchengittern auskühlen lassen.

4. Den Staubzucker in eine Schüssel sieben. Das Obers zufügen und alles zu einer zähflüssigen Glasur verrühren. Bei Bedarf noch etwas Obers oder Staubzucker unterrühren. Mit roter Lebensmittelfarbe zartrosa einfärben.

5. Die obere Hälfte der Donuts in die Glasur tauchen, auf ein Kuchengitter setzen (Backpapier unterlegen), mit bunten Zuckersternen bestreuen und vor dem Servieren trocknen lassen.