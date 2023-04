Gwyneth Paltrow zeigt wie Avocado-Toast noch leckerer wird

Avocado-Toast mit Twist. Diese einfache und gesunde Variante von Gwynth Paltrow ist ideal für den Sommer.

Auf ihrer Wellness-Website Goop verrät die Hollywood-Schauspielerin regelmäßig alle möglichen Tipps rund um ihren mega gesunden Lebensstil. Dazu zählen auch einige Rezepte, welche beispielsweise der Haut einen Glow verleihen, für mehr Energie sorgen oder den Körper entgiften.

Gwyneth Paltrow: Das Rezept für ihren gesunden Avocado-Toast

Kürzlich teilte Gwyneth Paltrow in diesem Rahmen auch ihr Lieblingsrezept für einen "etwas herzhafteren" Avocado-Toast. Das Rezept stammt ursprünglich aus dem Buch "The 22-day Revolution Cookbook" von Marco Borges. Was Paltrow an diesem Rezept lieber mag als an einen klassischen Avocado-Toast? Diese Variante wird mit Hummus, Tomaten und Sprossen verfeinert, was ihn noch nährstoffreicher macht.

Zutaten:

2 Scheiben veganes, glutenfreies Brot

½ Avocado, am besten Sorte Hass

2 Esslöffel Hummus (Tipp: Hummus mit Knoblauch sorgt für extra viel Geschmack)

1 Handvoll Alfalfa-Sprossen

4 Kirschtomaten

1 Prise Paprikapulver

Zubereitung