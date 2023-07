× Sommerhit Veggie: Bunte & gesunde Rezepte

Vom frischen Salat, einer bunten Bowl oder gebratenen Zucchinirollen – es muss nicht immer Fleisch oder Fisch am Tisch stehen. Die gemüselastige Küche hat auch so einiges an Schmankerln zu bieten!

Diesen Sommer setzen wir auf die vegetarische und vegane Küche, denn diese hat rezepttechnisch so einiges zu bieten. Wir starten mit sommerlichen Veggie-Ideen: Knusprige Karotten-Falafel, knackige Fritters oder doch lieber gebratene Zucchiniröllchen? Bei den drei nachstehenden Rezepten haben Sie die Qual der Wahl. Karotten- Falafel mit Tahini-Joghurt-Dip © Getty Images × Mais-Zucchini-Fritters © Getty Images × Gebratene Zucchinirollen auf Bohnenpüree © Getty Images ×