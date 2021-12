Virologe Florian Krammer geht davon aus, dass ein angepasster Impfstoff zu spät fertig wird.

Die Corona-Zahlen in Österreich sinken derzeit, alle Experten warnen aber bereits vor einer raschen Ausbreitung von Omikron. „Ich glaube, die Atempause wird relativ schnell wieder vorbei sein“, so Virologe Florian Krammer in der ZiB2. „Die Omikron-Welle wird auf uns zurollen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das recht schnell kommen wird."

„Das Virus verbreitet sich um einiges schneller als Delta und wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen in einigen Ländern Delta verdrängen“, so der Experte weiter. Man müsse daher wohl mit Rekordzahlen rechnen.

Angepasster Impfstoff kommt zu spät

BioNTech und Moderna passen jetzt bereits ihre mRNA-Impfstoffe an und könnten ab März eine angepasste Impfung anbieten. Dies könnte aber zu spät sein, warnt der Experte. „Wenn man sich die Zuwachsraten anschaut, dann wird der Großteil der Omikron-Welle schon vorbei sein, bevor wir eine spezifische Impfung bekommen werden, leider.“

Dennoch glaubt Krammer, dass geimpfte Personen einen guten Schutz haben. Erste Studien aus Großbritannien würden zeigen, dass vor allem die Booster-Impfung auch gegen Omikron wirkt.