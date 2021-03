Jetzt droht harter Lockdown für alle

Am Montag sollen sich alle Landeshauptleute noch einmal mit Bund austauschen.

Aufgrund der extrem angespannten Lage auf den Intensivstationen hat Wiens Bürgermeister Michael Ludwig bereits im Alleingang eine Verlängerung des Lockdowns bis zumindest 11. April beschlossen.



Im Burgenland sind die Intensivkapazitäten ebenso ausgeschöpft und in Niederösterreich knapp davor. Aber auch in anderen Bundesländern wird es enger.



Jetzt will die Regierung mit den Landeshauptleuten über weitere Maßnahmen entscheiden.



