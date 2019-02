Porno-Flaute während Super Bowl 2019

Superstar Tom Brady hat mit seinem sechsten Super-Bowl-Triumph für eine neue Rekordmarke in der National Football League (NFL) gesorgt. Mit dem 13:3-Erfolg gegen die überforderten Los Angeles Rams im punkteärmsten Finale der modernen NFL-Geschichte kehrten der Star-Quarterback und seine New England Patriots auf den Football-Thron zurück. Der Super Bowl ist eines der größten TV-Ereignisse der Welt. Kaum eine andere Einzelportveranstaltung wird von so vielen Menschen gleichzeitig angesehen. Die Faszination geht sogar so weit, dass andere, äußerst beliebte Angebote massiv darunter leiden. Wie die diesjährige Analyse der beliebten Porno-Plattform „ Pornhub “ zeigt, gilt das auch einmal mehr für Internet-Pornos.

Zugriffszahlen stark gesunken

Laut Pornhub nahmen die Zugriffszahlen auf der Plattform am Tag des „Spiel des Jahres“ ab 17:00 Uhr (US-Zeit) merklich ab. Davor verzeichnete die Seite noch einen konstanten Zugriff aus allen Regionen der Welt. Der Höhepunkt des Einbruchs wurde von 18 Uhr (-20%) bis 20 Uhr (-23%) erreicht. Unmittelbar nach dem Ende des Spiels (gegen 23 Uhr) stiegen die Zugriffe bei Pornhub wieder stark an. Da lagen sie sogar um 9 Prozent über dem normalen Durchschnittswert.

© Pornhub

Unterschiede bei den Bundesstaaten

Betrachtet man die durchschnittlichen Zugriffsverluste in den gesamten USA, so hatten Massachusetts und New Hampshire die größten Rückgänge während der Spielzeit von -42%, gefolgt von -37% in Maine und -37% in North Dakota. Die kleinsten Einbußen gab es in Mississippi und Louisiana mit einem Rückgang von nur -2% bzw. -3%.

© Pornhub

Keine "Top-Werte"

Im Vergleich zu den Vorjahren waren die Rückgänge bei Pornhub bei diesem Super Bowl mit 21 Prozent eher gering. 2016 hatte die Pornoplattform während des Endspiels um 28 Prozent weniger Nutzer.

© Pornhub