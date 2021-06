Facebook F8 heuer reines Entwicklerevent

In diesem Jahr gibt es keine Produktneuheiten sondern "nur" neue Tools für die Entwicklergemeinde.

Im Vorjahr musste Facebook seine Entwicklerkonferenz F8 aufgrund der Corona-Pandemie komplett absagen. Heuer geht das Event, wie berichtet, rein online über die Bühne. Darüber hinaus dauert die Hausmesse auch nur einen Tag. Los geht sie am 2. Juni (18:00 Uhr unserer Zeit). Passend dazu gibt es auch einen neuen Namen: F8 Refresh.

Entwicklergemeinde im Fokus

In den Jahren vor der Pandemie dauerte die F8 stets zwei Tage und Tausende Entwickler aus aller Welt kamen zum Firmensitz in Kalifornien (Menlo Park). Zudem gab es im Rahmen der Keynote auch immer Neuheiten für die Nutzer zu sehen. Neben neuen Designs für Facebook oder Instagram zeigte Mark Zuckerberg (Bild) etwa auch neue Versionen der Oculus-VR-Brillen. Da die F8 Refresh in diesem Jahr abgespeckt über die Bühne geht, wird sich Facebook jedoch voll und ganz auf seine Entwicklergemeinde konzentrieren.

Keynote ohne Zuckerberg

Auf der offiziellen Seite der Entwicklerkonferenz heißt es: "F8 Refresh feiert die Entwickler, Creators, Unternehmer und Innovatoren, die unsere Plattformen und Tools nutzen. Wir setzen den Fokus wieder auf die Entwickler-Community und stellen die neuesten Facebook-Technologien speziell für Entwickler vor." Ein weiterer Hinweis darauf, dass es keine Neuheiten für die Nutzer zu sehen geben wird, ist, dass die traditionelle Eröffnungsrede laut US-Medienberichten diesmal auch nicht Gründer und Chef Mark Zuckerberg halten wird.