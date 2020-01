Huawei-Smartphones mit Mega-Erfolg

IT-Riese lässt sich von den US-Sanktionen nicht in die Knie zwingen - auch Wearables gefragt.

Ende letzter Woche wurde das neue P40 Pro geleakt , das im März 2020 offiziell vorgestellt werden soll. Dabei zeigte sich, dass Huawei einmal mehr eines der besten Android-Smartphones der Welt auf den Markt bringen wird. Der Verkaufserfolg außerhalb Chinas wird aber stark davon abhängen, ob das Gerät mit einer offiziellen Google-Lizenz oder nur der Open-Source-Variante in den Handel kommen wird. Letzteres hängt davon ab, ob die USA ihre Sanktionen gegen den chinesischen IT-Riesen beibehalten oder aufheben. Obwohl sich Huawei mittlerweile seit über einem halben Jahr auf der schwarzen Liste der US-Regierung befindet, schaffte der Konzern im Vorjahr einen gigantischen Erfolg, der die Konkurrenz schocken dürfte.

240 Millionen Smartphones

Laut einem Bericht von Android Central verkaufte Huawei im Jahr 2019 rund 240 Millionen Smartphones. Wie berichtet , verkündete der Konzern Ende Oktober, die 200-Millionen-Marke geknackt zu haben. Nun zeigt sich, dass die guten Verkaufszahlen bis zum Ende des Jahre anhielten. Damit liegt der Konzern nur knapp hinter Samsung und festigte somit seinen zweiten Platz. Absolute Bestseller sollen dabei die P- und die Mate-Serie gewesen sein. Das P30 Pro , das P30 lite und das Mate 20 Pro konnten auch in unseren Tests überzeuge. Das Mate 30 Pro , das für viele als derzeit bestes Android-Smartphone gilt, kam in vielen Ländern Europas – darunter auch Österreich – aufgrund der fehlenden Google-Dienste leider nicht in den Handel.

5G und Wearables

Neben dieser absoluten Zahl lehrt Huawei aber vor allem in einem bestimmten Segment den Konkurrenten das Fürchten. Laut dem Bericht ist Huawei bei den immer wichtiger werdenden 5G-Smartphones bereits der Weltmarktführer. Hier soll der Konzern im Vorjahr 6,9 Millionen Geräte verkauft haben – Samsung kam demnach hingegen "nur" auf 6,7 Millionen verkaufte 5G-Smartphones. Damit hatte Huawei in dem wichtigen Zukunftsmarkt die Nase sogar vor dem Erzrivalen. Viele weitere Hersteller – inklusive Apple – haben noch gar keine 5G-Handys am Markt. In Österreich ist seit Sommer das Mate 20 5G im Handel . Und neben den Smartphones feiern die Chinesen auch mit ihren aktuellen Wearables imposante Erfolge. So soll die neue Fitness-Smartwatch Watch GT2 binnen drei Monaten über zwei Millionen Mal über den Ladentisch gegangen sein. Und die neuen kabellosen In-Ear-Kopfhörer, die FreeBuds 3 , die erst seit Ende November im Handel sind, sollen ebenfalls bereits die Millionen-Marke geknackt haben. Wie diese Zahlen eindrucksvoll beweisen, lässt sich Huawei von den US-Sanktionen nicht in die Knie zwingen.

Diashow: Huawei Watch GT2 im Test 1/22 © © oe24.at/digital Die zweite Generation von Huaweis Watch GT wurde um einige Funktionen und Ausstattungsdetails erweitert. Auch die Auswahl... 2/22 © © oe24.at/digital ...an Watchfaces wurde vergrößert. Auf Wunsch kann man auch eigene Fotos als Hintergrundbild verwenden. Der Wechsel... 3/22 © © oe24.at/digital ...erfolgt einfach per längerem Druck auf das Touch-Display. Dann erscheint die Auswahl. Hat man sich für ein Watchface entschieden,... 4/22 © © oe24.at/digital ...muss man es nur anklicken und schon wird es übernommen. Dank eingebautem Lautsprecher kann man mit der Smartwatch nun auch.... 5/22 © © oe24.at/digital ...telefonieren, ohne das Smartphone aus der Hosentasche nehmen zu müssen. Benachrictungen von WhatsApp, Instagram, Facebook oder dem... 6/22 © © oe24.at/digital ...E-Mail-Programm werden ebenfalls angezeigt. Diese kann man auf dem runden Display auch... 7/22 © © oe24.at/digital ...lesen. Eine Antwortmöglichkeit wie bei diversen anderen Smartwatches gibt es jedoch nicht. Um in das... 8/22 © © oe24.at/digital ...Menü mit Schnelleinstellungen zu kommen, muss man nur von oben nach unten wischen. Hier findet man auch die praktische Funktion "Mein Telefon suchen". Mit einem Klick beginnt das im Eigenheim oder Büro verlorene Smartphone zu klingeln. Dank... 9/22 © © oe24.at/digital ...des Lautsprechers und des integrierten Speichers (bei unserem Testmodell 4 GB) kann man mit der Watch GT2 auch Musik hören. Ist ein Bluetooth-Headset gekoppelt, wird der Sound über dieses ausgegeben. Zu einer der vielen... 10/22 © © oe24.at/digital ...Funktionen zählt die Herzfrequenzmessung. Diese erfolgt über einen Sensor... 11/22 © © oe24.at/digital ...auf der Rückseite und liefert... 12/22 © © oe24.at/digital ...äußerst zuverlässige Werte. Hauptfokus der Watch GT2 bleibt jedoch der... 13/22 © © oe24.at/digital ...Fitness-Bereich. Hier stehen so gut wie alle Indoor- und Outdoor-Trainingsaktivitäten (inklusive Triathlon-Funktion) zur Wahl. Nach... 14/22 © © oe24.at/digital ...der Einheit kann man sich die persönlichen Werte detailgenau anzeigen lassen. Es gibt... 15/22 © © oe24.at/digital ...kaum einen Aspekt, der von der neuen... 16/22 © © oe24.at/digital ...Huawei Watch nicht analysiert und... 17/22 © © oe24.at/digital ...ausgewertet wird. Die Daten werden dabei.... 18/22 © © oe24.at/digital ...grafisch schön aufbereitet und... 19/22 © © oe24.at/digital ....sind selbst bei Sonneneinstrahlung gut.... 20/22 © © oe24.at/digital ...ablesbar. Der Akku lieferte eine mehr als beeindruckende Leistung ab. Nach sieben intensiven Testagen inklusive zwei täglichen.... 21/22 © © oe24.at/digital ...Outdoor-Trainingseinheiten (GPS und Herzfrequenzmessung aktiviert) zeigte die Anzeige noch 30 Prozent Batteriereserve an. Geladen wird der Akku über eine kleine Docking-Station mit USB-C-Anschluss. Diese ist... 22/22 © © oe24.at/digital ...erfreulich kompakt und magnetisch. Letzteres sorgt dafür, dass die Watch GT2 beim Laden stets richtig aufliegt.

Diashow: Huawei P30 Pro im Test: Super-Zoom begeistert 1/13 © © oe24.at/digital Diese Test-Diashow beginnt einmal anders - und zwar mit einem ganz speziellen Kamera-Feature.Wer genau hinsieht, kann am Dach des kunsthistorischen Museums in Wien einige Statuen erkennen. Zoomt man diese... 2/13 © © oe24.at/digital ...mit dem P30 Pro heran, sind sie plötzlich glasklar zu erkennen. Und wer die Zoom-Funktionen (5-fach optisch, 10-fach Hybridzoom und 50-fach Digitalzoom) voll ausreizt, kann sogar erkennen, ob die... 3/13 © © oe24.at/digital ...Steinfigur die Augen geöffnet oder geschlossen hat. Wichtig: Diese Aufnahmen wurden einhändig und ohne Stativ gemacht. Daran ist bestens zu erkennen, wie gut die optische Bildstabilisierung funktioniert. Und um zu zeigen, damit es sich... 4/13 © © oe24.at/digital ...dabei um keinen Fake (nachträglich bearbeitet, etc.) handelt, haben wir die Zoom-Funktion des P30 Pro auch noch auf eine andere Art dokumentiert. Wir haben das P30 Pro einfach abfotografiert, während wir ein Motiv herangezoomt haben. Hier sind im Hintergrund ein "Ibis"-Hotel und Baukräne erkennbar. Wenn Sie sich nun fragen, von was redet denn der, dann sehen sie... 5/13 © © oe24.at/digital ...sich das herangezoomte Motiv an. Hier sind die Elemente schon deutlich besser erkennbar. Und wer das mit dem "Ibis" noch immer nicht glaubt, der wird seine Zweifel.... 6/13 © © oe24.at/digital ...spätestens bei diesem Foto ablegen. Auch hier sei noch einmal klargestellt: Diese Aufnahmen sagen nichts über die Fotoqualität aus. Hier wurden beide Smartphones mit einer Hand gehalten. Dennoch ist gut erkennbar, wie beeindruckende die Zoom-Funktion beim P30 Pro funktioniert. Wer das Gerät mit beiden Händen festhält, oder ein Stativ benutzt, kann wirklich atemberaubende (Zoom-)Aufnahmen machen. 7/13 © © oe24.at/digital Für die extrem gute Fotoqualität ist die weltweit erste Leica Quad-Kamera verantwortlich. Sie besteht aus einer 40 MP Hauptkamera mit SuperSpectrum-Sensor, einer 20 MP Ultra-Weitwinkelkamera, einer 8 MP Telefoto-Kamera und einer Time-of-Flight-Kamera. 8/13 © © oe24.at/digital Die Frontkamera verfügt über 32 MP, sitzt in einer ganz kleinen Notch und ermöglicht bei Tageslicht eine extrem schnelle Entsperrung per Gesichtserkennung. 9/13 © © oe24.at/digital Auch ansonsten erfüllt das P30 Pro alle Erwartungen, die Käufer an ein (teures) Flaggschiff-Smartphone stellen: Performance, Akku (hielt im Test bis zu 3 Tage durch), Software,... 10/13 © © oe24.at/digital ...Display (gestochen scharf und natürliche Farben), Speicher,... 11/13 © © oe24.at/digital ...Verarbeitung, Qualität, Akkulaufzeit, Schnelllademöglichkeit, etc. sind über jeden Zweifel erhaben. Und selbst der... 12/13 © © oe24.at/digital ...ins Display integrierte Fingerabdrucksensor funktioniert hervorragend. Das ist nicht bei allen Geräten, die über diese, noch ziemlich neue biometrische Entsperrfunktion verfügen, der Fall. 13/13 © © oe24.at/digital Einziger Kritikpunkt ist, dass die Kamera ziemlich weit aus dem Gehäuse herausragt. Wer es ohne Cover auf einem ebenen Tisch zum Schreiben verwendet, wird ständig durch ein Wippen gestört.