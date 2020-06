Erste Fotos: Das ist die PlayStation 5

Sony hat seine neue Top-Konsole und erste Spiele gezeigt.

Im zweiten Anlauf hat es doch geklappt: Sony hat am späten Donnerstagabend die ersten Spiele für die PS5 vorgestellt. Das Event wurde aufgrund der Proteste gegen Polizeigewalt um eine Woche verschoben . Mit der Games-Präsentation zog Sony gegenüber Microsoft nach. Der Hauptkonkurrent hat bereits zahlreiche Spiele für die Xbox Series X präsentiert. Es gab zwar bereits einen beeindruckenden Gameplay-Trailer der PS5 , dieser stammt jedoch von Epic und nicht von Sony. Darüber hinaus hat Sony auch einen ersten Blick auf die PS5 gewährt.

So sieht die neue Konsole aus

Am Ende der Games Präsentation hat Sony die PlayStation 5 doch noch gezeigt. Die Next-Gen-Konsole sieht ziemlich futuristisch aus. Während die PS4 in den meisten Wohnzimmern wohl noch flach platziert wurde, ist die PS5 stehend ausgelegt. Sie setzt auf ein Zweifarbenkonzept. Während die Außenteile in Weiß gehalten sind, ist der mittlere Teil in Schwarz ausgeführft. Das Blue-Ray Laufwerk und der Powerbutton sind an der Frontseite integriert. Derüber hinaus gibt es hier noch zwei USB-C-Anschlüsse. Die restlichen Anschlüsse (LAN, Netzteil, etc.) sind auf der Rückseite integriert. Neben der Konsole gibt es noch den bereits präsentierten DualSense-Controller, ein eigenes Headset (für 3D-Sound), eine Fernbedienung und eine aufwendige Kamera. Die technischen Daten des Zubehörs hat Sony noch nicht verraten. Diese Infos folgen aber noch vor dem Marktstart.

Top-Titel

Die ersten Spiele der PlayStation 5 wurden rund eine Stunde lang präsentiert. Die Fans dürfen sich auf einige echte Kracher freuen. Im offiziellen Präsentationsvideo sind neben den Launch-Titeln auch einige Spiele zu sehen, die erst 2021 oder 2022 starten:

Starttermin

Sony und Microsoft bringen ihre neuen Top-Konsolen jedenfalls zum Weihnachtsgeschäft 2020 in den Handel. Da sich die PS5 und die Xbox Series X technisch nicht viel schenken (siehe Tabelle unten), dürften also der persönliche Geschmack, die Lieblingsgames (Exklusivtitel) und der Preis kaufentscheidend werden.

