Preis und Starttermin der PS5 Pro durchgesickert

Bekannter Leaker verrät möglichen Starttermin und Preis der PlayStation 5 Pro.

Aufgrund des weltweiten Chipmangels kann Sony auch knapp ein Jahr nach dem Marktstart der PlayStation 5 seine neue Konsole nicht in ausreichender Stückzahl produzieren. Viele Fans warten seit Monaten darauf, endlich eine PS5 zu ergattern. Nichtsdestotrotz denken die Japaner offenbar bereits an die nächsten Schritte.

PlayStation 5 Pro

Auf dem für seine meistens zuverlässigen Leaks bekannten YouTube-Channel „Moore’s Law Is Dead“ wurden nun Details über eine PlayStation 5 Pro veröffentlich. Dass Sony eine noch bessere Version der PS5 bringen will, ist schon länger kein Geheimnis mehr. Nun sind offenbar der Starttermin und der Preis durchgesickert.

Starttermin und Preis

Laut den Leakern soll die PlayStation 5 Pro Ende 2023 in den Handel kommen. Das wäre in gut zwei Jahren und würde ungefähr dem Rhythmus der PlayStation 4 / 4 Pro entsprechen. Als anvisierter Preis werden 600 bis 700 US-Dollar in Aussicht gestellt.

Ausstattung

Über die Ausstattung selbst können die Leaker keine gesicherten Daten liefern. Hier handelt es sich um reine Spekulation. So könnte die PS5 Pro über einen verbesserten AMD-Prozessor mit 5nm-Technologie sowie neuer Architektur verfügen. Außerdem ist von echter 8K-Auflösung die Rede.