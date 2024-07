Cool bleiben bei Hitze: Diese Strategien helfen wirklich

Achtung Hitze: Sie ist für viele Menschen eine Herausforderung. Wer besonders aufpassen muss und ab wann es für den Körper gefährlich wird. Mit Tipps gegen die Hitze.

Natürlich kann die Sonneneinstrahlung eine Menge Gutes bewirken, von der Förderung der Vitamin-D-Produktion bis hin zur Verbesserung unserer Stimmung. Doch das richtige Maß ist entscheidend, denn eines steht fest: Zu viel Sonne kann nicht nur die Haut schädigen, sondern auch das allgemeine Wohlbefinden stark beeinträchtigen.

Denn mit dem Hochsommer und den damit verbundenen steigenden Temperaturen steht der menschliche Körper vor besonderen Herausforderungen. Je wärmer, desto anstrengender ist es für unseren Körper. Er muss dafür sorgen, dass die Kerntemperatur stabil unter 37,1 Grad Celsius bleibt.

Strategien gegen die Hitze

Gegen hohe Temperaturen gibt es verschiedene Strategien, die helfen können, kühl zu bleiben und gesundheitliche Risiken zu minimieren. Hier sind zehn bewährte Strategien gegen Hitze:

1. Richtig lüften

Tagsüber Fenster und Vorhänge schließen, um die Hitze draußen zu halten. Lüften am besten nachts oder in der Früh.

2. Trinken, aber nicht zu kalt

Es ist wichtig regelmäßig zu trinken. Als Ausgangspunkt gelten zwei Liter Flüssigkeit pro Tag, bei körperlicher Anstrengung in der Hitze sollte alle 15 bis 20 Minuten 250 ml Wasser getrunken werden. Wasser und Tee zählen hierbei zu den effektivsten Flüssigkeitslieferanten, während zuckerhaltige und alkoholische Getränke am besten gemieden werden sollten. Auch eiskalte Getränke sind kontraproduktiv. Einerseits trinkt man dadurch langsamer, man nimmt also weniger Flüßigkeit auf. Andererseits regt Kaltes im Körper die Wärmebildung an.

3. Lockere Kleidung tragen

Helle, locker sitzende Kleidung aus natürlichen Materialien wie Baumwolle, Leinen oder Seide tragen, um die Luftzirkulation zu verbessern. Je luftiger geschnitten, umso besser. Nasse Kleidung kann die Wärmeregulierung behindern, daher sollte sie zügig gegen trockene getauscht werden.

4. Siesta

Körperliche Aktivitäten auf die kühleren Morgen- oder Abendstunden verlegen, um die Belastung durch Hitze zu minimieren. In den heißen Mittagsstunden zwischen 12 und 15 Uhr am besten im Schatten oder drinnen ausruhen.

5. Lauwarm duschen

Intuitiv würde man bei Hitze ja eine kalte Dusche nehmen, doch eiskalt sollte man nicht duschen. Das würde dazu führen, dass sich die Gefäße zunächst zusammenziehen, um die Wärme im Körperinneren zu halten. Danach steigert sich die Durchblutung der Haut, wir schwitzen erst recht. Beim Duschen ist lauwarmes Wasser besser, damit der Körper sich leicht abkühlt, aber keine Gegenreaktionen entwickelt.

6. Leichte Mahlzeiten

Frisches Obst, Gemüse und Salate, die von Natur aus viel Flüssigkeit enthalten, sind bei Hitze ideal. Außerdem können scharf gewürzte Speisen durch eine stärkere Durchblutung der Haut und vermehrtes Schwitzen die Körpertemperatur senken.

7. Kühle Räume nutzen

Grundsätzlich gilt an heißen Tagen, so viel Zeit wie möglich im Kühlen zu verbringen, sei es im Schatten oder im Haus. Halten Sie sich, wenn möglich in klimatisierten Räumen auf. Alternativ Ventilatoren verwenden und eine Schüssel mit Eiswürfel davor stellen, dadurch fühlt sich die Luft kühler an.