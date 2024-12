× DAS ist das gesündeste Gemüse der Welt

Es gibt viele gesunde Lebensmittel, aber welche sind wirklich die nährstoffreichsten? Eine Studie hat untersucht, welche Lebensmittel bei 100 Kalorien die meisten wichtigen Nährstoffe bieten. Überraschung: Grünes Gemüse schneidet immer gut ab, aber Platz 1 dürfte Sie zum Staunen bringen.

Gesunde Ernährung ist nicht so einfach. Zum Glück geben uns Studien einen Überblick darüber, auf was wir setzen sollten - so auch beim Thema Gemüse. In einer Studie verglich Wissenschaftlerin Jennifer Di Noia unterschiedliche Lebensmittel und ihre Nährstoffe.

Das gesündeste Gemüse der Welt

Laut dieser Studie erreicht nur ein einziges Gemüse die empfohlene Tagesdosis von 17 lebenswichtigen Nährstoffen bei nur 100 Kalorien: Brunnenkresse. Dieses eher unbekannte, grüne Gemüse punktet mit einem würzigen Geschmack und einer unglaublichen Nährstoffdichte. Schon eine kleine Portion deckt die Tagesdosis der wichtigsten Vitamine und Mineralstoffe – und das bei minimalem Kaloriengehalt. Brunnenkresse passt perfekt in Salate, zu Eiern oder Kartoffeln.

© Getty Images ×

Auf den nächsten Plätzen der gesündesten Lebensmittel landen Mangold und Chinakohl. Chinakohl überzeugt mit seiner Leichtigkeit und ist besonders reich an Vitamin C – 100 Gramm decken bereits ein Viertel des täglichen Bedarfs. Mangold, ebenso wie Spinat, ist ein grünes Superfood, das nicht nur gesund, sondern auch vielseitig einsetzbar ist. Weitere grüne Spitzenreiter der Studie sind die Blätter der Roten Rübe, Chicorée, Blattsalat und Petersilie. Insgesamt zeigt sich, dass grünes Gemüse zu den nährstoffreichsten Lebensmitteln der Welt zählt.

Das gesündeste Obst

Wenn es um Obst geht, überrascht das Ergebnis ebenfalls: Die Zitrone landet auf Platz 28 und ist damit das gesündeste Obst. Trotz ihrer geringen Platzierung in der Gesamtwertung sticht sie mit ihrem hohen Gehalt an Vitamin C heraus. Ein weiteres interessantes Ergebnis: Erdbeeren schaffen es auf Platz 30 der gesündesten Lebensmittel. Obwohl sie zu 90 Prozent aus Wasser bestehen, liefern sie eine Menge Vitamin C und sind extrem kalorienarm. Eine Handvoll reicht schon aus, um den Tagesbedarf an Vitamin C zu decken. Weitere Obstsorten wie Äpfel, Heidelbeeren und Bananen sind ebenfalls gesund, konnten aber aufgrund der strengen Kriterien der Studie nicht ganz so gut abschneiden.

Insgesamt zeigt die Studie, dass besonders grünes Gemüse wahre Nährstoffwunder sind. Wer also auf eine ausgewogene und gesunde Ernährung setzt, sollte vor allem bei Gemüse und grünen Blattgemüsen zugreifen.