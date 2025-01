× Gisele Bündchen verrät das Geheimnis ihres gesunden Lifestyles

Baby Nr. 3 und ein neues Buch: Das Supermodel sorgt derzeit für Schlagzeilen. Bei uns gewährt die 44-Jährige intime Einblicke in ihre Küche und ihren gesunden UND familientauglichen Lifestyle.

Schon im Alter von 14 Jahren wurde sie in Sao Paulo entdeckt und startete daraufhin eine spektakuläre Karriere als Supermodel. Seitdem war Giseles Gesicht aus der Model-Branche nicht mehr wegzudenken – Werbekampagnen, Magazin-Cover und Fashion Shows: Sie wurde zu einer Ikone der Mode-Industrie. In den vergangenen Jahren hat sie sich zu einer einflussreichen Aktivistin und Autorin entwickelt: Gisele Bündchen (44) steht für einen bewussten und nachhaltigen Lebensstil.

Die bald dreifache Mama (nach der Scheidung von Footballstar Tom Brady erwartet sie ein Baby mit Freund Joaquim Valente) hat nun ein Kochbuch herausgegeben. Es trägt den Titel „Nourish“ (Anmerk.: „Ernähren“) und enthält 100 gesunde und leicht nachzukochende Rezepte, die auch Kindern schmecken sollen. Die darin enthaltenen Rezepte reichen von unterschiedlichen Frühstücksvarianten über Brote, Suppen, Salate, Gemüsegerichte, Mahlzeiten mit viel Protein bis zu Knabbereien und Süßem.

„Nourish“

Einfache Rezepte, die Körper und Seele nähren. Gisele Bündchen ZS-Verlag; 31,50 Euro © Gisele Bündchen ZS-Verlag ×

Giseles Werkzeugliste für einen gesunden Lebensstil

In „Nourish“ findet man aber nicht nur Rezepte. Bündchen teilt darin ihre Philosophie eines gesunden und bewussten Lebensstils und bietet Inspiration für alle, die ihre Ernährung und ihr Wohlbefinden verbessern möchten. Ernährung in Bündchens Sinn soll nicht nur den Körper stärken, sondern auch den Geist nähren. Nach einer sehr persönlichen Einleitung, in der sie ihren Weg zum Umdenken in Sachen Gesundheit und Ernährung beschreibt, zeigt die Brasilianerin, was zu ihrem aktuellen Healthy-Lifestyle dazugehört: Für sie beginnt das eigene Wohlbefinden mit der Ernährung. Sport und Meditation, Momente der Reflexion und Dankbarkeit ergänzen ihre Werkzeugkiste für einen gesunden Lebensstil. Genauso wie Stressmanagement und Meal Prep (Anm.: ein 4-Wochen-Plan ist inklusive). Im Buch gibt es dann auch Vorschläge für kinderfreundliche Varianten der Rezepte.

So gesund ernährt sich Gisele

Statt einem strengen Ernährungsprogramm zu folgen, hört Bündchen lieber auf ihren Körper, wobei der Gesundheitsaspekt im Vordergrund steht. „Achtsames Essen hat mir sehr geholfen, um herauszufinden, was mir und meinem Körper guttut.“ Das sind am liebsten Lebensmittel mit hoher Nährstoffdichte, hauptsächlich pflanzliche Kost, sprich viel Obst und Gemüse. Erlaubt ist jedoch auch Flexibilität, Pizza-Abende mit ihren Kindern müssen sein. Viele ihrer Rezepte sind glutenfrei und enthalten Zutaten wie Mandelmehl, Avocadoöl und Datteln. „Beim Essen mag ich es am liebsten unkompliziert“, beschreibt Bündchen ihren Zugang zum Thema Ernährung. Sie bevorzugt einfaches Essen, wie Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Smoothies, ab und zu etwas Fleisch und Fisch.

Bündchen: „Ich esse nicht nur, um satt zu werden oder Gelüsten nachzugeben, auch wenn beides schöne Nebeneffekte sind. Vor allem esse ich, um glücklich, gesund, energiegeladen und zufrieden zu sein.“

Offene Worte über Mutterrolle

Im Buch ist nicht nur ihr Zugang zu Gesundheit und Ernährung Thema, Bündchen beschreibt auch ihr Leben und ihre Rolle als Mutter. Als ihre Kinder, Vivian und Benjamin, klein waren, lebte sie ausschließlich für ihre Mutterrolle – eine bewusste Entscheidung, die zu einer engen Bindung führte, aber ihre eigenen Bedürfnisse in den Hintergrund drängte.

Um Gleichgewicht zu finden, begann sie noch früher aufzustehen, meditierte und machte Yoga. So schaffte sie Zeit nur für sich. Diese Rituale gaben ihr das Gefühl, wieder sie selbst zu sein. Die Mutterrolle zeigte ihr, dass das Leben zyklisch verläuft, ähnlich wie die Natur. Es gibt Phasen, in denen eigene Ziele im Vordergrund stehen, und Zeiten, in denen die Bedürfnisse anderer Priorität haben. Bündchen ließ ihre beruflichen Ambitionen ruhen, im Vertrauen darauf, dass sie diese später wieder aufnehmen könne. Sie arbeitete daran, ihre eigenen Bedürfnisse nicht zu vergessen und lernte, dass „Nein-Sagen“ ein wichtiger Akt der Selbstfürsorge ist. Das Streben nach persönlicher Erfüllung sieht sie nicht als egoistisch, sondern als wichtig – auch für ihre Kinder, die sie als glückliche Mutter erleben sollen. Bald kommt Baby Nummer drei und es beginnt ein neuer Zyklus.