© Getty

Star-Highlight

20 Jahre Helene Fischer - Diese Hammer-Show erwartet uns

19.11.25, 22:48
Helene Fischer spricht über ihre Karriere, ihre spektakulären Shows und ihren bevorstehenden Jubiläums-Tourstart. Im Gespräch blickt sie auf Anfänge, Entwicklung und besondere Momente zurück. 

Helene Fischer erinnert sich daran, dass es ihr irgendwann nicht mehr genügte, nur mit Mikrofon auf der Bühne zu stehen. Sie wollte Musik verkörpern und „eigentlich so ein kleines Musikvideo auf der Bühne“ darstellen. Nach und nach kamen Tänzer hinzu, später Akrobatik. Vieles entstand „aus Spaß“ und entwickelte sich „peu à peu“ zu ihren heutigen gigantischen Shows. Die Bild interviewte sie anlässlich ihres 20-jährigen Jubiläums. 

© Artner

© Zeidler-Künz

Vergleiche mit internationalen Stars

Im Gespräch wird Fischer mit Künstlerinnen wie Adele, Pink und Taylor Swift verglichen. Sie sieht den Mix als „schöne, interessante Mischung“, möchte sich selbst aber nicht vergleichen. Die Suche nach der eigenen Identität sei wichtig, und diese habe sie längst gefunden.

Helene Fischer mit glamouröser Mähne bei den Bambis 2017.

Helene Fischer mit glamouröser Mähne bei den Bambis 2017.

© Getty Images

Helene Fischer 2013 mit Robbie Williams und Dutt

Helene Fischer 2013 mit Robbie Williams und Dutt

© Getty Images

Blick auf ihre Karriere

Fischer beschreibt ihre Laufbahn als „gesund gewachsen“. Verbissen sei sie nie gewesen. Sie habe hart gearbeitet, aber sagt heute, alles habe sich ihr „vom Glück geküsst“ ergeben. Vom Schlager bis zu spektakulären Stadionshows – die Entwicklung kam Schritt für Schritt.

Rückblick und Jubiläum

Helene feiert im kommenden Jahr ihr zwanzigjähriges Bühnenjubiläum. Die Zahl mache ihr „manchmal fast ein bisschen Angst“. Sie fasst zusammen, dass so viel passiert sei, dass sie selbst manchmal kaum hinterherkomme. Und dennoch: „The show must go on.“

