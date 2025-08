50.000 Fans stürmen Ski-Opening für Backstreet Boys

Die Backstreet Boys schreiben in Schladming Tourismus-Geschichte: Alle drei Konzerte beim Ski-Opening 2025 sind ausverkauft.

Steiermark. Jetzt ist es offiziell – auch die dritte Show der Backstreet Boys am 5. Dezember 2025 im Planai Stadion in Schladming ist in fast allen Kategorien restlos ausverkauft, berichtet der Veranstalter "Leutgeb Entertainment" in einer Aussendung. Limitierte VIP-Tickets seien noch verfügbar, heißt es darin weiter. "Damit steht fest: Insgesamt 50.000 Besucher:innen werden an den drei Eventtagen beim größten Ski-Opening Österreichs erwartet – ein absoluter Meilenstein in der Geschichte des heimischen Wintertourismus", so Leutgeb.

Weltstar-Konzert und Wintererlebnis

Veranstalter Klaus Leutgeb realisierte das Mega-Event gemeinsam mit der Tourismusregion Schladming-Dachstein. Die Kombination aus Weltstar-Konzert und Wintererlebnis mache das Ski-Opening einzigartig: Neben den Backstreet Boys erwarten Gäste "perfekt präparierte Pisten, Top-Gastronomie und das einmalige Panorama der 4-Berge-Skischaukel mit Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen und Reiteralm".

VIP-Pakete (abrufbar auf oeticket.com) bieten Galadinner mit Getränken und Tribünenplätze. Alternativ gibt es Hohenhaus Tenne-Special Cards mit Balkonblick aufs Konzert plus Zugang zur Aftershow-Party. Übernachtungspackages sind direkt bei Schladming-Dachstein buchbar.

Leutgeb: "Dieses Event setzt neue Maßstäbe"

"Drei ausverkaufte Stadion-Konzerte innerhalb eines Wochenendes und 50.000 Gäste – das gab es bei einem Ski-Opening in Österreich noch nie. Dieses Event setzt neue Maßstäbe für den Wintertourismus und die internationale Strahlkraft der Region", so Veranstalter Klaus Leutgeb.