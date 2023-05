Abschied von Helmut Berger: Angebliche Witwe sorgt am Sarg für Eklat

Am Donnerstag wurde der Sarg von Helmut Berger (†78) in Salzburg aufgebahrt. Die Trauerfeier erhielt nur wenig Zulauf – doch dann legte Bergers angebliche Ehefrau eine bizarren Auftritt hin.

Nach dem Tod des früheren Weltstars Helmut Berger am vergangenen Mittwoch konnten Freunde, Bekannte und ehemalige Weggefährten in der Trauerhalle der "Bestattung Jung" Abschied nehmen. Nach offiziellem Beginn um 12 Uhr herrschte vorerst kaum Andrang, nicht einmal zwei Handvoll Besucherinnen und Besucher besuchten den Sarg.

Gegen 15 Uhr wurde es aber schrill: Bergers angebliche Witwe Francesca Guidato tauchte auf – gekleidet in einem Mantel mit Leoparden-Muster, Hut und schwarzer Sonnenbrille, schritt die 64-Jährige gestützt von ihrer Tochter Elisabeth in die Trauerhalle. Doch das schräge Outfit war nur der Anfang: Wie "Bild" berichtet, fing Guidato im Saal laut zu Weinen an, lehnte sich auf den Sarg und murmelte minutenlang auf Italienisch vor sich hin.

Guidato pöbelt Bestattungs-Chefin an

Bei den anwesenden Cousinen von Berger, Hildegard Gruber (70) und Karola Steger (71) sorgte die unwürdige Szene für Irritation. Danach bat die Chefin des Bestattungsunternehmens die eigens aus Rom angereiste Witwe, sich aus Rücksicht auf die anderen Trauergäste hinzusetzen.

Doch das soll Guidato noch mehr aufgestachelt haben: Laut "Bild" fing sie auf Italienisch zu Schimpfen an und fragte: "Wer sind Sie denn? Wer sind Sie überhaupt? Seit Jahren versuche ich herauszufinden, wer Sie sind. Haben Sie Respekt vor den Schmerzen, die ich habe. Rufen Sie die Polizei, die kann gleich hierbleiben!"

Drama-Szenen am Sarg

Guidato hielt die Dame von der Bestattung offenbar für ein Familienmitglied. Danach soll sie sich erneut auf Bergers Sarg geworfen und immer wieder "Warum hast du mich verlassen" gerufen haben.

Ein Grund für die starken Emotionen der 64-Jährigen dürfte sein, dass sie nicht von einer natürlichen Todesursache überzeugt ist und eine Obduktion von Bergers Leichnam erwirken will. Sie soll deshalb in Salzburg sogar bei einem Anwalt gewesen sein.

Francesca Guidato mit Berger



War Ehe nur ein Gag?

Ob Guidato tatsächlich mit Berger verheiratet war, besteht Uneinigkeit. Bergers Agent Helmut Werner erklärte gegenüber der APA: "Auf der vom österreichischen Staat ausgestellten Sterbeurkunde ist kein Ehepartner eingetragen." Helmut Berger habe bezüglich der angeblichen Ehe stets nur von einem Gag für die italienischen Medien gesprochen.

Francesca Guidato sei ihm in all den Jahren, in denen er für Helmut Berger gearbeitet habe, niemals untergekommen, beteuerte Werner. Hier betreibe jemand "Verleumdung der übelsten Art".