Barack Obama Oben ohne in Hawaii

Barack Obama zeigt bei einem weihnachtlichen Ausflug seinen nackten Oberkörper.

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama scheint in der Quarantäne viel Sport gemacht zu haben – das Ergebnis kann sich sehen lassen: Bei einem Paddel-Ausflug mit seiner Frau Michelle zeigt sich der 59-Jährige schlank und fit. Oben ohne fotografierte ihn die Daily Mail in einem Kajak in der hawaiianischen Kailua-Bucht.

EXCLUSIVE: It takes two, baby! Michelle does all the hard work as she and Barack enjoy kayak trip https://t.co/ntV2iXZqWl pic.twitter.com/f3Ocupct9p — Daily Mail US (@DailyMail) December 23, 2020

Barack Obama hatte zwar das höchste Amt der Vereinigten Staaten inne, aber zumindest bei diesem sportlichen Ausflug hatte Michelle das Sagen. Sie gab den Takt an und erledigte den Großteil der Paddel-Arbeit, während Barack die Aussicht genoss. Schließlich zeigt sich aber auch beim Präsidentenpaar Arbeitsteilung: Barack Obama hievte das Kajak schließlich zurück an Land.

Die Obamas ließen bereits mehrmals das Jahr in Hawaii ausklingen. 2020 war trotz Quarantäne stressreich für das Paar: Michelle konvertierte ihr 2018 erschienenes Buch „Becoming: Meine Geschichte“ in einen Netflix-Film und startete einen Podcast, Barack veröffentlichte seine Biografie „Ein verheißenes Land“, die bereits zum New York Times-Bestseller wurde. Darüber hinaus waren beide im Präsidentschaftswahlkampf für Joe Biden aktiv.